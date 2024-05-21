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Trakya’nın 300 yıllık kültürü müzede yaşıyor

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#Selanik#Angeliki Giannakidou#Trakya
Trakya’nın 300 yıllık kültürü müzede yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 07:00

Selanikli Angeliki Giannakidou’nun ‘Alexandropolis Etnoloji Müzesi’, Trakya’nın 300 yıllık zengin kültürel mirasını sergiliyor. Müzede günlük yaşamı yansıtan 2.500 eser var.

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Osmanlı’nın Balkanlar’a adım attığı 1360’dan Yunanistan’a geçtiği 1912 yılına kadar Türklerin derin izlerini taşıyan Dedeağaç’taki, (Yunanca Alexandroupolis) “Alexandropolis Etnoloji Müzesi” geçmiş ile bugün arasında köprü vazifesi görüyor. Müzenin kurucusu Angeliki Giannakidou, müze ideali uğruna neredeyse malvarlığını harcamış bir Selanikli. 1967’de Dedeağaç’a yerleşmesiyle başlayan Trakya kültürüne olan ilgisi, onu Trakya geleneklerine ait objeleri toplamaya yönlendirmiş.

Trakya’nın 300 yıllık kültürü müzede yaşıyor

TÜRK VE BULGAR KÖYLERİNİ GEZDİ

Bu tutkuyla Trakya’nın hem Türkiye hem de Bulgaristan tarafındaki köylerini gezip, giysiden mutfak eşyalarına, müzik aletlerinden kitaplara koleksiyonuna eserler toplamış.

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Trakya’nın 300 yıllık kültürü müzede yaşıyor

Giannakidou, 2002 yılında 17. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başına kadar olan döneme ait Trakya kültürünü tanıtan 2.500 eserin yer aldığı Alexandropolis Etnoloji Müzesi’ni açmış. Müzedeki eserler, Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcından bölgede yaşayan Yunanlar, Pomaklar, Ermeniler, Yahudiler, Türkler ve Romanlara kadar Trakya halklarının sosyal ve ekonomik yaşamı hakkında fikir veriyor. Müzenin amacını Angeliki Giannakidou  “Sadece folkloru korumak değil, insanların halk kültürü ve Trakya’nın geleneklerini öğrenebilecekleri ve içinde yer alan hafızayı koruyacak bir yaşam alanı da yaratmak” diye özetliyor. Müze, pazartesi hariç her gün açık.

 

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#Selanik#Angeliki Giannakidou#Trakya

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