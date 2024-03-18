Trabzonspor-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±ndaki olaylar... Bakan Yerlikaya: 12 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

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FenerbahÃ§e'nin Trabzonspor'u 3-2 maÄŸlup ettiÄŸi maÃ§Ä±n ardÄ±ndan bazÄ± bordo-mavili taraftarlarÄ±n sahaya girmesi sonrasÄ± istenmeyen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸmuÅŸtu.ÂBakan Yerlikaya, olaylÄ± maÃ§la ilgili geliÅŸmeleri sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu. Bakan Yerlikaya'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

MaÃ§ esnasÄ±nda FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartalâ€™a yabancÄ± madde atan C.K. isimli ÅŸahÄ±s, mÃ¼sabaka esnasÄ±nda tespit edilmiÅŸ, yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve hakkÄ±nda gerekli soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MÃ¼sabaka sonrasÄ± sahaya ilk atlayan H.Ã‡. adlÄ± ÅŸahsÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± otel tespit edilmiÅŸ, otelde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada ÅŸahsÄ±n otelden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ, Rize istikametine gittiÄŸi bilgisinin alÄ±nmasÄ± Ã¼zerine yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu ÅŸahÄ±s Yomra ilÃ§esinde yakalanarak hakkÄ±nda gerekli soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

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KORNER BAYRAKLI SALDIRGAN BAÅžKASININ PASSOLÄ°G'Ä°YLE MAÃ‡A GÄ°RMÄ°Åž

MÃ¼sabaka sonunda sahaya atlayÄ±p korner bayraÄŸÄ±nÄ± alarak futbolculara doÄŸru koÅŸan ÅŸahsÄ±n, stadyuma giriÅŸ yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu passolig sahibinin C.Ã‡. olduÄŸu tespit edilmiÅŸ, sahaya giren ÅŸahsÄ±n passolig sahibi olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ, yapÄ±lan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli ÅŸahÄ±s AraklÄ± ilÃ§esinde yakalanmÄ±ÅŸ ve gerekli soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MÃ¼sabaka sonunda sahaya girerek FenerbahÃ§e kalecisi Dominic Livakovic'i darp eden ÅŸahsÄ±n O.B. olduÄŸu tespit edilmiÅŸ, ÅŸahÄ±s KalkÄ±nma Mahallesi'nde yakalanmÄ±ÅŸ ve hakkÄ±nda gerekli soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

TRABZONSPOR TARAFTARINI HAVALÄ°MANINA Ã‡AÄžIRANLAR DA YAKALANDI

Sosyal medyada paylaÅŸÄ±m yaparak taraftarlarÄ± havalimanÄ±na Ã§aÄŸÄ±ran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli ÅŸahÄ±slar yakalanarak haklarÄ±nda gerekli soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MÃ¼sabaka sonrasÄ± yapÄ±lan kamera Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda sahaya girdiÄŸi tespit edilen A.S., B.T. isimli ÅŸahÄ±slar yakalanarak, haklarÄ±nda gerekli soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

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Åžu ana kadar tespit edilen 12 ÅŸahÄ±s ile ilgili adli ve idari iÅŸlemlere baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. YaÅŸanan olaylarla ilgili inceleme ve soruÅŸturma devam etmektedir.