Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bitiminde istenmeyen olaylar yaşandı! Bordo mavili taraftarlar sahaya girdi...

"NEDEN BİZE KARŞI BÖYLE BİR ALGI VAR"

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından olaylarla ilgili şunları söyledi: Kadıköy'deki maçtan sonra Trabzonsporlu futbolcular, birbirlerini havaya atıyorlardı. Hiçbir karşılık görmeden rahat rahat stadyumdan ayrıldı. Biz burada kazanınca neden bu olaylar oluyor? İki kulüp arasında hiçbir şey yokken neden bu kadar sürtüşme var anlamış değilim. Biz namağluptuk, Kadıköy'de Trabzonspor'a yenildik, Trabzonspor'u ve Avcı'yı tebrik ettik. Onlar bizim stadyumumuzda sevindiler. Bizim sevinme hakkımız yok mu? Birkaç hafta önce de burada maç oynandı. Mağlup olmalarına rağmen tribünden hiç tepki olmadı... Biz ne yaptık? Fenerbahçe'ye karşı neden böyle bir algı, böyle bir hırs var... Bize saldırı var. Biz bugün saldırıya uğradık. Tribün saldırısına uğradık... Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım...