Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bitiminde istenmeyen olaylar yaşandı! Bordo mavili taraftarlar sahaya girdi...

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından saha karıştı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı. Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı. Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.
Fenerbahçeli futbolcular, Trabzon'da statta bekletiliyor. Trabzon emniyeti havalimanına kadar giden bütün yolları kontrol altına alacak. Fenerbahçe kafilesi daha sonra stattan ayrılacak.
İrfan Can Eğribayat'ın paylaşımı: Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir.
İsmail Kartal: Benim oyuncumun kafasına bir madde geldi. Normal şartlarda bu maçın iptal edilmesi gerekiyor. Eğer oyuncunun kafasına bir madde geliyorsa kurallara göre maçın iptal edilmesi gerekiyor. Hakem maçı iptal ettirmedi ve bu şekilde devam ettirdi. Biz Kadıköy'de ilk mağlubiyetimizi rakibimizden aldık. Maçı kazandılar, sevindiler ve gittiler. Hiçbir şey olmadı. Hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Sonuçta kazanmak da var kaybetmek de var. Bu ilk olmayacak, son da olmayacak. İki takım da büyük camialar, bu işlerin böyle devam etmemesi gerekiyor. Oyuncularım önemli bir maçı kazandıkları için sevindiler. Sevinçte tahrik var ise onun cezasını ben veririm, illa tribünlerin inmesi gerekmiyor. Bunları aşmamız lazım. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Hoşgörülü olmamız lazım. İki takım yine karşı karşıya gelecek. Birazcık sağduyulu olmamız gerekiyor. Zor şartlarda kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum
Daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor'u çalıştıran Ersun Yanal, yayıncı kuruluşta olaylarla ilgili şunları söyledi: Trabzon'da daha önce ben içeri kaçtım. Kavganın içine girmem. İki camiada da çalıştım. Biri haklılığını kavgayla göstermeye çalışıyorsa, ben içeri girerim. Böyle delikanlılık mı olur? Oyuncularımı da içeri gönderdim, kimsenin burnu kanamadı. Bu ülkede her şeyin içine ettik.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, olaylarla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz.
Futbol yorumcusu Tümer Metin, olaylarla ilgili şunları söyledi: O gerginliğe sebebiyet vermeyeceksin. O kutlamayı saha içerisinde yapmayacaksın. Doğru olduğunu savunmuyorum. Daha önce de oldu. Galip gelmişsin, git içeride sevin abi. Mert Hakan'ı uyarırken de söyledim. Erzurum'da sevinirsen böyle bir tepkiyle karşılaşmazsın. İki takım arasında tarihten gelen husumet. Maçın içindeki gerilim... Bunları hesap etmiyorsun. Fenerbahçe en keskin virajda ya, zorlu rakiple oynayacak ya... Kolay değil. O yüzden maçın gerginliği bu kadar konuşuluyor.
Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, olaylı maçın ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Bu takım şerefiyle onuruyla dimdik ayakta! Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik çok şükür... Ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü... Bütün hafta bizi ortaya atanlar bunlar sizin eseriniz.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
İsmail Kartal: Benim kafamda şişme var. Ben alışığım. Sokakta yetişmiş biriyim. Ben Karadeniz çocuğuyum. Yere yatıp rol yapan biri değilim. Hayatım boyunca böyle biri olmadım. Omzumda kafamda şişlikler var ama ben yere yatmadım, öyle biri değilim. İçeride antrenörlerimin ağzı patladı, dudağı patladı, bazı antrenörlerde şişlikler var. Oğlumun kafası şişmiş. Çocuğa vurmuşlar burada. Nasıl olacak bu işler!
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından olaylarla ilgili şunları söyledi: Kadıköy'deki maçtan sonra Trabzonsporlu futbolcular, birbirlerini havaya atıyorlardı. Hiçbir karşılık görmeden rahat rahat stadyumdan ayrıldı. Biz burada kazanınca neden bu olaylar oluyor? İki kulüp arasında hiçbir şey yokken neden bu kadar sürtüşme var anlamış değilim. Biz namağluptuk, Kadıköy'de Trabzonspor'a yenildik, Trabzonspor'u ve Avcı'yı tebrik ettik. Onlar bizim stadyumumuzda sevindiler. Bizim sevinme hakkımız yok mu? Birkaç hafta önce de burada maç oynandı. Mağlup olmalarına rağmen tribünden hiç tepki olmadı... Biz ne yaptık? Fenerbahçe'ye karşı neden böyle bir algı, böyle bir hırs var... Bize saldırı var. Biz bugün saldırıya uğradık. Tribün saldırısına uğradık... Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım...
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından olaylarla ilgili şunları söyledi: 2-0'dan 2-2 olacak durumu konuşacakken hem devre arası hem maç sonu durumu konuşacağız. Bunu konuşmak istemiyorum. Konuşarak düzelmeyecek. Sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Devre arasında İsmail Kartal'a da dedim. Oyun içinde bir şey olmasın, daha önce benzer şeyler yaşandı. Maçın sonunda yaşadıklarımız üzüntü verici. Bu durumdan ne çıkacak merak ediyorum. MHK'si, PFDK'sinden toplam ne çıkacak bilmiyorum. Saha içinde kalacağım. Oyuna dönüş iyi. Lig üçüncüsüyüz, kupada yarı finaldeyiz. Oyuncularımız vazgeçmedi, geri döndü, kaybetmeyi hak etmedik.
Hürriyet yazarı Güntekin Onay, yayıncı kuruluştaki programda olaylarla ilgili şunları söyledi: Çok gergin bir futbol iklimi yaşıyoruz. Her gün açıklamalar. Her gün sosyal medya paylaşımları. Herkes gerildi, en sonunda bunlar yaşandı. Trabzon'da yaşananlar gerçekten üzücü. Umarız bu olaylarda zarar görenler yoktur.
Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Trabzonspor eski kalecisi Tolga Zengin, maçın ardından canlı yayında çıkan olaylarla ilgili şunları söyledi: Futbolcular sana ne yaptı? Livakovic sana ne yaptı? Trabzonlu ve Trabzonsporlu tribünden gelen biri olarak söylüyorum. Böyle maça geleceksiniz, gelmeyin! Böyle dava savunulmaz. Dava savunmanız gereken zamanlar önceydi. Şu görüntünün izahı yok! Trabzon'a futbol şehri diyorsun, Trabzon'u nasıl böyle gösteriyorsun ya? İnandıkları dava için yapıyorlar ya... O davaya sonuna kadar sahip çıkmış biri olarak konuşuyorum. Yanlış yapıyorsunuz, o çocukların kılına zarar gelse, ödeyemezsiniz. Kaleci yerde sakatlanmış, yüzüne madde atıyorsunuz. Böyle hak mı aranır? Gidin başka yerde hak arayın! Gençlerse, eğitimsizlerse gelmesinler abi. İki takım futbolcuları, Halil Umut Meler'i bile idare etti sahada.
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, maçın ardından şunları söyledi: Maç sonunda istenmeyen görüntüler oldu. Tasvip etmiyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyor, onlardan özür diliyoruz. İlk yarı bizim için kayıptı. İstediğimiz planları, çalıştıklarımızı sahada uygulayamadık. Bunda Fenerbahçe'nin de payı vardı. 45'te 2-0 oldu. Soyunma odasında konuştuk. Hocalarımız, hafta içi çalıştıklarımızı anlattı. İkinci yarı oyunun hakimi bizdik. 2-2'yi yakaladık. Galibiyete yakın olan taraf bizdik taraftarımızla. Mağlubiyetle ayrıldık. 3-2 oldu. Aslında 200'e yakın Süper Lig'de maç oynadım. Röportajlarımda hakemlerle ilgili konuştum. Halil Umut Meler, Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri. 2 pozisyon hariç iyi maç yönetti. Umut Bozok'a yapılan faul var, devamı gol oluyor. Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Saha içinde kalmaya çalışıyorum. Net faul var. Dünyanın her yerinde faul o. Devamında gol oldu. 45'ten 100'e kadar çok iyi mücadele ettik. Hedeflerimiz 3'üncülük ve Türkiye Kupası. Emin adımlarla ilerliyoruz. Buradan mağlubiyetle ayrılmamak isterdik. 2-2'ye getirip mağlup olmak can acıtıyor.
Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi, maçın ardından şunları söyledi: Futbol hakkında konuşmak istiyorum çünkü futbolcuyuz, işimiz bu. Bu provokasyonları tabii ki hiç kimsenin yapmaması gerekiyor. Bugün yaşanan manzara, hayatımda ilk defa gördüğüm bir manzara. Maçın sonunda o kutlamayı yaparsanız, insanları provoke edersiniz. Bu sıkıntılar çıkabiliyor. Rakibimizin üçüncü golü öncesinde de çok net bir faul var. Hakem onu neden vermedi bilmiyorum ama çok net bir faul var. Ben, bu takımın ve bu insanların bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.
Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı. Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maçın bitiş düdüğü sonrası Sarı-lacivertli futbolcular saha ortasında sevinirken Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi ve olay çıktı.
Trabzonspor'un attığı Enis Bardhi ile attığı frikik golü öncesindeki faul pozisyonunda ilginç bir görüntü ortaya çıktı.
Bordo mavililerin sol çaprazdan atak yaptığı sırada Fenerbahçe ceza sahası içine meşale atıldı.
Fenerbahçeli oyuncuların ellerini hava kaldırarak hakem Halil Umut Meler'e atılan cisimleri gösterdiği ve atılan meşaleyi saha dışında atmaya çalıştığı görüldü.
Bu anlarda Trabzonspor serbest vuruş kazanırken Enis Bardhi skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.
Sahaya atılan maddelerden etkilenen bir diğer isim de yardımcı hakem Kerem Ersoy oldu.
Halil Umut Meler, o anda yardımcılarını da yanına çağırdı ve hakemler orta noktada toplandı. Stadyumdan yabancı madde atılmaması yönünde anons yapıldı.
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır da tribünlere giderek taraftarlara uyarıda bulundu.
Oyun yaklaşık 3 dakika durduktan sonra yeniden devam etti.
Trabzonspor'un kullanacağı korner öncesinde ceza sahası içine yoğun şekilde yabancı madde yağdı.
Fenerbahçeli Edin Dzeko, kısa bir süre yerde kalırken oyun 2 dakika boyunca oyun bu noktada durdu. Oyun devam ettikten sonra Fenerbahçe, kendi sol kanadından hücum ederken Dusan Tadic tribünden gelen madde sonrası yerde kaldı.