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Trabzonsporlu Enis Bardhi: 'O kutlamayı yaparsanız, provoke edersiniz!'

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#FENERBAHÇE#TRABZONSPOR
Trabzonsporlu Enis Bardhi: O kutlamayı yaparsanız, provoke edersiniz
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 23:43

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 3-2'lik skorla sarı - lacivertliler oldu. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından saha içi karıştı ve bordo - mavili taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede yaşandı. Trabzonsporlu futbolcular Enis Bardhi ve Uğurcan Çakır karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu. Rakibini 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 3 puanla sahadan galip ayrıldı.

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Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte sevinen Fenerbahçeli futbolcular, sahaya giren Trabzonsporlu taraftarlar ile bir arbede yaşadı.

Trabzonsporlu futbolcular Enis Bardhi ile Uğurcan Çakır, karşılaşma ve sonrasında yaşananlarla ilgili konuştu.

"İNSANLARI PROVOKE EDERSİNİZ!"

Fenerbahçeli futbolcuların sevincinin provoke edici olduğunu söyleyen Bardhi, "Futbol hakkında konuşmak istiyorum çünkü futbolcuyuz, işimiz bu. Bu provokasyonları tabii ki hiç kimsenin yapmaması gerekiyor. Bugün yaşanan manzara, hayatımda ilk defa gördüğüm bir manzara. Maçın sonunda o kutlamayı yaparsanız, insanları provoke edersiniz. Bu sıkıntılar çıkabiliyor. Rakibimizin üçüncü golü öncesinde de çok net bir faul var. Hakem onu neden vermedi bilmiyorum ama çok net bir faul var. Ben, bu takımın ve bu insanların bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

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"GÖRÜNTÜLERİ TASVİP ETMİYORUZ"

Maç sonunda yaşananları tasvip etmediğini söyleyen Uğurcan Çakır ise "Maç sonunda istenmeyen görüntüler oldu. Tasvip etmiyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyor, onlardan özür diliyoruz. İlk yarı bizim için kayıptı. İstediğimiz planları, çalıştıklarımızı sahada uygulayamadık. Bunda Fenerbahçe'nin de payı vardı. 45'te 2-0 oldu. Soyunma odasında konuştuk. Hocalarımız, hafta içi çalıştıklarımızı anlattı. İkinci yarı oyunun hakimi bizdik. 2-2'yi yakaladık. Galibiyete yakın olan taraf bizdik taraftarımızla. Mağlubiyetle ayrıldık. 3-2 oldu. Aslında 200'e yakın Süper Lig'de maç oynadım. Röportajlarımda hakemlerle ilgili konuştum. Halil Umut Meler, Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri. 2 pozisyon hariç iyi maç yönetti. Umut Bozok'a yapılan faul var, devamı gol oluyor. Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Saha içinde kalmaya çalışıyorum. Net faul var. Dünyanın her yerinde faul o. Devamında gol oldu. 45'ten 100'e kadar çok iyi mücadele ettik. Hedeflerimiz 3'üncülük ve Türkiye Kupası. Emin adımlarla ilerliyoruz. Buradan mağlubiyetle ayrılmamak isterdik. 2-2'ye getirip mağlup olmak can acıtıyor." ifadelerini kullandı.

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#Süper Lig#FENERBAHÇE#TRABZONSPOR

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