Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Fred, 18 yıl sonra bir ilki başardı: Goldeki hız şaşırttı | Dusan Tadic - Fred iş birliği çaresiz bıraktı

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Fred, müthiş bir golle siftah yaparken Dusan Tadic'le yaptığı iş birliği dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 oyuncu değişikliği yapıldı.

Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçında forma giyen Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin yerine Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko ve İrfan Can Kahveci görev yaptı.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Joshua King, Rordigo Becao ve Bonucci maç kadrosunda yer almadı.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı cisim isabet etti Haberi görüntüle

Haberin Devamı

ENİS BARDHİ, 10 MAÇ SONRA YEDEK

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'ın devre arasında takımdan ayrılmasından sonra Enis Bardhi takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olmuştu.

Bardhi, ligde 10 hafta sonra ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı.

ORSİC, İLK KEZ KADRODA

Trabzonspor'un Southampton'dan transfer ettiği Mislav Orsic, sezon başında Slovenya'da gerçekleştirilen hazırlık kampında antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık geçirmiş ve sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç bağ yaralanması tespit edilmişti. Orsic, sakatlığının ardından 7 ay sonra ilk kez bir resmi maçta 21 kişilik kadroda yer aldı.

FİLİSTİN'E DESTEK

Bordo mavili taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Tüm biletleri tüketen bordo-mavili taraftarlar, Papara Park tribünlerini doldurdu. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe taraftarı tribüne alınmazken, misafir tribününde de ev sahibi taraftarlar yer aldı.

Trabzonspor taraftarları, kale arkası tribününde "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yazılı dev pankart açtı. Tribünde Filistin ve Türk bayrakları yer aldı.

Haberin Devamı

FRED'DEN SİFTAH

Trabzon'da oynanan maçın 13. dakikasında uzaklardan harika bir gole imza atan Fred, sarı lacivertli formayla ilk golünü bordo mavili takıma attı.

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı 27 metreden yaptığı vuruşla çaresiz bırakan Fred, büyük sevinç yaşadı.

Bein Sports, Fred'in Trabzonspor'a 27 metreden attığı golün hızının saatte 123 kilometre olduğunu açıkladı.

BİR GOL DAHA

Mücadelenin ilk yarısının son anlarında bir kez daha sahneye çıkan Fred, Trabzonspor ağlarına ikinci golü bıraktı.

Bir kez daha Dusan Tadic'in asistinde topla buluşan Fred, ceza sahası içinde kaleci Uğurcan'ın solundan topu filelerle buluşturdu.

Haberin Devamı

SEMİH ŞENTÜRK'TEN SONRA İLK

Profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki gol atan Fred, Semih Şentürk'ten (2 gol; Nisan 2006) bu yana Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor'a konuk olduğu bir lig karşılaşmasında iki gol sevinci yaşayan ilk isim oldu.

TADIC - FRED İŞ BİRLİĞİ

Fenerbahçe'de Fred, ikinci golünü kaydederken Tadic de ikinci asistini yaptı.