Fenerbahçeli futbolculardan Trabzon'daki maç sonunda paylaşımlar!

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği ve son anların olayların çıktığı maçın ardından sarı-lacivertli oyunculardan paylaşımlar geldi.

BATSHUAYI'DEN EMOJİLİ TEPKİ

Olayların göbeğinde yer alan isimlerden olan Michy Batshuayi, kızgın surat emojilerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

MERT HAKAN YANDAŞ: KİMSEYE EZDİRMEDİK

Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımında ise "Bu takım şerefiyle, onuruyla, dimdik ayakta. Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik çok şükür. Ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü... Bütün hafta bizi ortaya atanlar, bunlar sizin eseriniz" ifadeleri yer aldı.

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SERDAR DURSUN: KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR

Serdar Dursun ise "Formamdaki kan bizim şerefimizdir. Kanımızın son damlasına kadar Fenerbahçe." şeklinde paylaşım yaptı.

İRFAN CAN KAHVECİ: FENERBAHÇE YIKILMAZ





İRFAN CAN EĞRİBAYAT: ARKADAN SALDIRMAK İNSANLIK DEĞİL

İrfan Can Eğribayat: "Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir..."

ALEXANDER DJİKU: HİÇBİR ŞEKİLDE BU OLAYLAR KABUL EDİLEMEZ

"Bugün sahadaki güvenliğimiz hiçbir şekilde garantide değildi. Her şeye rağmen maçı tamamlamaya odaklanmıştık. Hiçbir şekilde bu olaylar kabul edilemez. Bir taraftarın tutkusunun inanılmaz şeylere sebep olabileceğini düşünmek, bu olayları kabul etmektir. Çözümlere odaklanalım çünkü bu yaşananlar sürekli tekrarlanıyor ve ligin imajını zedeliyor. Ne zamandır insanlar oyunculara veya hakemlere vurmak için sahaya giriyor? Bu insanlar ne yaptıklarının tam olarak farkındalar mı? Cevabı biliyormuş gibi davranmıyorum. Ne olursa olsun birkaç maçlık stadyum kapatma cezası yeterli görünmüyor. Bunlar gerçekten caydırıcı ve yeterli mi? Futbolda ne yazık ki artan bu şiddetin yok olması için gerekli önlemlerle herkesi eğitebilir miyiz?"