×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçeli futbolculardan Trabzon'daki maç sonunda paylaşımlar!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Trabzon#Süper Lig
Fenerbahçeli futbolculardan Trabzondaki maç sonunda paylaşımlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 00:16

Fenerbahçeli oyuncular, Trabzon'da yaşanan olaylarla sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği ve son anların olayların çıktığı maçın ardından sarı-lacivertli oyunculardan paylaşımlar geldi.

Gözden KaçmasınFenerbahçede İsmail Kartaldan Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olay hakkında açıklama: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şiştiFenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olay hakkında açıklama: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şiştiHaberi görüntüle

BATSHUAYI'DEN EMOJİLİ TEPKİ

Olayların göbeğinde yer alan isimlerden olan Michy Batshuayi, kızgın surat emojilerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçeli futbolculardan Trabzondaki maç sonunda paylaşımlar

MERT HAKAN YANDAŞ: KİMSEYE EZDİRMEDİK

Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımında ise "Bu takım şerefiyle, onuruyla, dimdik ayakta. Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik çok şükür. Ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü... Bütün hafta bizi ortaya atanlar, bunlar sizin eseriniz" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçeli futbolculardan Trabzondaki maç sonunda paylaşımlar

Haberin Devamı

SERDAR DURSUN: KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR

Serdar Dursun ise "Formamdaki kan bizim şerefimizdir. Kanımızın son damlasına kadar Fenerbahçe." şeklinde paylaşım yaptı.

Fenerbahçeli futbolculardan Trabzondaki maç sonunda paylaşımlar

İRFAN CAN KAHVECİ: FENERBAHÇE YIKILMAZ

Fenerbahçeli futbolculardan Trabzondaki maç sonunda paylaşımlar

İRFAN CAN EĞRİBAYAT: ARKADAN SALDIRMAK İNSANLIK DEĞİL

İrfan Can Eğribayat: "Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir..."

Fenerbahçeli futbolculardan Trabzondaki maç sonunda paylaşımlar

 

ALEXANDER DJİKU: HİÇBİR ŞEKİLDE BU OLAYLAR KABUL EDİLEMEZ

"Bugün sahadaki güvenliğimiz hiçbir şekilde garantide değildi. Her şeye rağmen maçı tamamlamaya odaklanmıştık. Hiçbir şekilde bu olaylar kabul edilemez. Bir taraftarın tutkusunun inanılmaz şeylere sebep olabileceğini düşünmek, bu olayları kabul etmektir. Çözümlere odaklanalım çünkü bu yaşananlar sürekli tekrarlanıyor ve ligin imajını zedeliyor. Ne zamandır insanlar oyunculara veya hakemlere vurmak için sahaya giriyor? Bu insanlar ne yaptıklarının tam olarak farkındalar mı? Cevabı biliyormuş gibi davranmıyorum. Ne olursa olsun birkaç maçlık stadyum kapatma cezası yeterli görünmüyor. Bunlar gerçekten caydırıcı ve yeterli mi? Futbolda ne yazık ki artan bu şiddetin yok olması için gerekli önlemlerle herkesi eğitebilir miyiz?"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Trabzon#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!