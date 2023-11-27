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Trabzon'da korkunç olay! 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu

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#Trabzon#Beşikdüzü#Deniz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 16:50

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde liman mevkiinde fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmeye çalışan 2 genç dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Kayıp gençleri bulmak için denizde çalışma başlatıldı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, ‘Liman içinde arama çalışmaları devam ediyor.’ dedi.

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Alınan bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiine fotoğraf çektirmek için giden iki genç kayalıklarda otururken aniden gelen dalga ile deniz suyuna kapıldılar.

Trabzonda korkunç olay 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu

15-20 yaş arasında ve öğrenci oldukları öğrenilen iki genç aniden gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, Emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için çalışma başlatılırken, yoğun dalgalar sebebiyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

Trabzonda korkunç olay 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu

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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım CNN TÜRK'teki konuşmasında, ‘Liman içinde arama çalışmaları devam ediyor.’ dedi.

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#Trabzon#Beşikdüzü#Deniz

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