Toz kâbusu! Görüş mesafesi düştü, araçlar çamura bulandı! Meteoroloji'den yeni uyarı

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Meteorolojinin uyardığı Afrika ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı dün akşamdan itibaren Mersin'de etkili olmaya başladı. Toz bulutu sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşarak kenti tamamen kapladı. Toros dağları ile Akdeniz'in de tozdan görünmez duruma geldiği şehirde bazı vatandaşlar maske ile tedbir aldı. Toz bulutunun etkili olduğu Erdemli ilçesinde de gece kısa süreli yağan yağmur, araçların üzerinin çamur lekesiyle kaplanmasına neden oldu.

Beklenen toz taşınımının etkili olduğunu, kısa süreli bir yağmurun da yağdığını belirten lokanta işletmecisi Servet Cırık, masaların ve araçların çamurla kaplandığını söyledi.

Toz nedeniyle gözlerini açamadığını ifade eden Recep Gül, "Afrika’dan gelen toz yüzümüzü, gözümüzü, ağzımızı dolduruyor. Şimdi yüzümü yıkayacağım, 2 dakika sonra tekrar gözümü açamayacağım. Afrika’dan gelen toza hiç kimse bir şey yapamaz, tabiatın verdiği bir şeydir. Sabah arabamı yıkadım, 5 dakika sonra tekrar çamur yağmış, zaten insan yüzünde hissediyor. En güzeli bu havada maske kullanmak" diye konuştu.

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Esnaftan Veysel Babaoğlu ise, "İki gündür toz bulutu ve çamur var. Onun için önlem amaçlı maske takıyorum. Ben de burada esnafım, insanlara yardım etmek amacıyla ücretsiz maske dağıtıyorum. Araçlarımızın hepsi çamura bulandı. İnşallah en kısa zamanda bitecek diye temenni ediyorum" dedi.

HATAY'DA TOZ BULUTU ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için Suriye üzerinden gelecek toz bulutu uyarısında bulunmuştu. Türkiye’nin en güneyinde bulunan Hatay’da hafta sonu itibarıyla toz bulutu etkili olmaya başladı. Toz bulutu; Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde etkisini gösterdi. İnşaat çalışmalarının devam ettiği kentte toz bulutu vatandaşlara zorluk yaşattı.

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Antakya'nın yüksek noktalarından olan Habib-i Neccar Dağı'ndan toz bulutunun kenti etkisi altına aldığı görüldü.

ADANA VE OSMANİYE'DE TOZ BULUTU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Afrika ve Suriye üzerinden gelecek toz taşınımına karşı uyarısı sonrası bugün sabahın erken saatlerinde toz bulutu, Adana ve Osmaniye'de yoğunlaştı. Görüş mesafesinin azaldığı iki şehirde, toz taşınımı nedeniyle yüksek tepeler adeta tozdan görünmez hale geldi. Araçların üzerini tozla kaplayan taşınım nedeniyle bazı ilçelerde hava kalitesi de düştü. Bölgede toz bulutlarının 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

PROF. DR. ŞEN'DEN TOZ TAŞINIMI UYARISI: MASKESİZ ÇIKILMAMASI ÖNERİLİR

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "İstanbul'daki yağmur öğleden sonra kesiliyor. Yağış bugün Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Antalya'da kuvvetli. Sıcaklık iç, batı ve kuzeyde 4-6 derece azalacak. Rüzgâr Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyden, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’da güneyden kuvvetli" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Şen "Bugün ve yarın Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da Arabistan yarım adasından yüzey toz taşınımı var. Sağlıksız bir hava oluşturuyor. Suriye sınırına yakın illerde Kilis, Antep, Adıyaman, Urfa, Hakkari maskesiz dışarı çıkılmaması önerilir" ifadelerini kullandı.