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'Tostçu Mahmut'a acı veda! Trafik kazasında can vermişti

#Tostçu Mahmut#Adana#Cenaze

Trafik kazasında hayatını kaybeden ve sosyal medyada "Tostçu Mahmut" olarak bilinen 27 yaşındaki Anıl Kurt, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Kurt'un ailesi ve sevenleri, tören sırasında gözyaşı döktü.

Tostçu Mahmut olarak bilinen Anıl Kurta acı vedaTostçu Mahmut olarak bilinen Anıl Kurta acı veda
Tostçu Mahmut olarak bilinen Anıl Kurta acı veda

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Anıl Kurt'un cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından helallik alınması için Adana'da Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki iş yeri ve evinin olduğu sokağa götürüldü.

Burada bekleyen Kurt'un ailesi ve sevenleri, gözyaşı döktü.

Tostçu Mahmuta acı veda Trafik kazasında can vermişti


Kurt'un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Adanalı Tostçu Mahmuttan acı haber Trafik kazasında hayatını kaybetti

Adanalı 'Tostçu Mahmut'tan acı haber! Trafik kazasında hayatını kaybetti

Anıl Kurt, dün İstanbul'dan Adana'ya dönerken Ulukışla ilçesi yakınlarında, kullandığı minibüsün tırla çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti.

Tostçu Mahmuta acı veda Trafik kazasında can vermişti

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HIZ GÖSTERGESİNİ PAYLAŞMIŞ

Öte yandan Anıl Kurt’un, kazadan dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Tostçu Mahmuta acı veda Trafik kazasında can vermişti


Kurt’un, Müslüm Gürses şarkısı dinlerken, saatte 206 kilometre hızla ilerlediğini gösteren hız göstergesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, paylaştığı görüldü.



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#Tostçu Mahmut#Adana#Cenaze