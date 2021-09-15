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Nuri PİR- Ali KADI/ ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2021 - 12:16 | Son Güncelleme:

Adanalı 'Tostçu Mahmut'tan acı haber! Trafik kazasında hayatını kaybetti

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Adanalı 'Tostçu Mahmut'tan acı haber! Trafik kazasında hayatını kaybetti

Adana'da, Tostçu Mahmut adıyla bilinen "Acı atıyorum ağabey" sözüyle sosyal medyada tanınan Anıl Kurt (27), kullandığı minibüsle yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Kurt’un, kazadan önce, minibüsün 206 kilometreye çıkan hız göstergesini sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

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  • Tostçu Mahmut adıyla bilinen Anıl Kurt hayatını kaybetti 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış
  • Tostçu Mahmut adıyla bilinen Anıl Kurt hayatını kaybetti 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış
  • Tostçu Mahmut adıyla bilinen Anıl Kurt hayatını kaybetti 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış
  • Tostçu Mahmut adıyla bilinen Anıl Kurt hayatını kaybetti 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi. 'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey?" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt, İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti. Kurt'un kullandığı 01 EMC 88 plakalı minibüs, iddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.Y. (42) yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Adanalı Tostçu Mahmut kimdir
Adanalı Tostçu Mahmut kimdir?

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurt’un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü M.Y. yara almazken, Kurt’un cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

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HIZ GÖSTERGESİNİ PAYLAŞMIŞ

Öte yandan Anıl Kurt’un, kazadan dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Adanalı Tostçu Mahmuttan acı haber Trafik kazasında hayatını kaybetti

Kurt’un, Müslüm Gürses şarkısı dinlerken, saatte 206 kilometre hızla ilerlediğini gösteren hız göstergesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, paylaştığı görüldü. Başka gönderisinde ise ‘Daha yeni başladık’ notunu paylaşan Anıl Kurt'un cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.

 

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