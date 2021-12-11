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Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi 45 metre çekildi

#Gümüşhane#Torul Barajı Gölü#Kuraklık

Son yılların en yağışsız yaz mevsimini geçiren Gümüşhane’de enerji amaçlı yapılan Torul Baraj gölü havzasında su seviyesi 45 metre çekildi.

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Küresel ısınma ve diğer etkenler nedeniyle son yıllarda su sorunun yaşanmaya başladığı Gümüşhane’de bu etkiden barajlarda nasibini almaya devam ediyor.

Vauk Dağından doğup Karadeniz’e dökülen ve geçtiği 160 kilometre boyunca derin vadilere hayat veren Harşit çayı üzerinde enerji üretimi için yapılan Torul Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) gölünde yağışsız geçen yaz ve sonbahar mevsiminin ardından su seviyesi ciddi oranda düştü.

Türkiye’nin en hızlı ve gürül gürül akan çaylarından birisi olan ve zaman zaman meydana gelen sel felaketlerinde can kayıplarına neden olan Harşit Çayı üzerindeki baraj gölünde su seviyesi yaklaşık 45 metre dolayınca çekilirken, yaz ayları boyunca sular altında kalan evler de ortaya çıktı.

Torul Baraj Gölünde su seviyesi 45 metre çekildi

Baraj gölünün başlangıç noktasındaki çölü andıran havzada toprakta derin yarıklar oluşurken, sık sık esen rüzgar da dere yatağındaki kumu Köprübaşı ve Çamlıca mahallesindeki ev ve bahçelere taşıyor.

Birkaç hafta öncesine kadar neredeyse kuruma noktasına gelen Harşit Çayının son günlerde yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışının ardından debisinin bir miktar arttığı gözlenirken, bahar mevsiminde tamamı su altında kalan tarihi Torul köprüsü de su seviyesinin düşmesinin ardından ortaya çıktı.

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Torul Baraj Gölünde su seviyesi 45 metre çekildi

Son yıllarda görülen bu manzarayı değerlendiren Çamlıca mahallesi sakinlerinden Kemal Bostanoğlu (74) “Ben bu yaşıma geldim, yakın zamana kadar 1-2 metre kar yağar, bahara kadar kalırdı. Şimdi kar yok, su yok. Bu suyla biz ektiğimiz buğdayı, sebzelerimizi sulardık. Kaç yıldır kar yağmıyor. Su yok, kuraklık çok. Baraj bitince sıkıntı yaşıyoruz. Önceden Harşit Çayı çok temiz akıyordu. Baraj yapıldıktan sonra su bozuldu, pis, kesiliyor, rüzgar, kum, fırtınayla başbaşa kaldık ve mahalle sakinleri olarak bunaldık” dedi.

Torul Baraj Gölünde su seviyesi 45 metre çekildi

Enerji amaçlı olarak inşa edilen ve 2008 yılından beri faaliyet gösteren Torul Baraj gölünde su seviyesinin üçte bir oranında azaldığını belirten Kaya Çelik ise “Son yıllarda dünyamızda, ülkemizde olduğu gibi burada da kuraklık neticesinde sularda azalma, ürünlerde verim düştü. Su sorunu barajlarda olduğu gibi köylerimizde de var. Şuandaki su debisi eskiye göre üçte bir oranında azaldı. Kuraklığın neticesinde barajlardaki su seviyesi de düştü birçok kaynak suyu kurudu. Köylerde, ilçelerde su sorunları başladı. Özellikle yaz aylarında içme ve sulama suyunda çok ciddi sorunlar yaşadık” diye konuştu.

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#Gümüşhane#Torul Barajı Gölü#Kuraklık

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