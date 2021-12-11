Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Kışın en büyüleyici yanı kar yağışı... Kim sevmez ki usul usul, lapa lapa yağan kar yağışını izlemeyi, bembeyaz ağaçlar arasında keyifle yürümeyi…
Hazır kışa merhaba dediğimiz şu günlerde gezgin ve seyahat yazarları Didem Mutçalıoğlu, Nurgül Büyükkalay, Melih Daşgın, Erdoğan Gümüş, İpek Evci ve Bahar Gündoğdu’na 'iki-üç günlük kış tatili için Türkiye'de nereye gitmeli?' diye sordum. 10 şehirden kendinizi kış kartpostalı içinde hissedeceğiniz 13 adresi önerdiler.
İlk kar alan yerlerden: Esentepe / Bolu
Bolu’nun Gerede ilçesindeki Esentepe Mesire Alanı, bulunduğu bin 300 metre rakımı ve adından da anlaşılacağı üzere rüzgârıyla, Bolu tarafında ilk kar alan yerlerden. Zaten buraya sadece 4 kilometre uzaklıktaki Arkut Dağı Kayak Merkezi de burada sık ve bol yağan karın kanıtı.
Gezgin Didem Mutçalıoğlu, “Yağan kar, buradaki yüzlerce yıllık dev çamlarla buluşunca manzaraya gerçekten doyum olmuyor” dedi. Ayrıca Mutçalıoğlu, “En güzel yanlarından biri ise çevrede konaklama ve yürüyüş imkanının da bulunması” olduğunu ifade etti.
“Ormanın içinde koca koca camların arasından giden bir yürüyüş yolu var. Her adımınızda başka bir fotoğraflık kar manzarası çıkıyor karşınıza. Karlı ormanların içinde yürüyüş yaptıktan sonra yani başında konaklayıp hatta kayak da yapabiliyorsunuz. Hem ormanın tam içinde hem de tüm olanaklarla çevrili olduğunuz bir yer burası. Mesire alanı da olduğu için çevrede birçok restoran da bulunuyor. Bir de not düşelim, Esentepe'ye adını 1934’te bölgeyi ziyaret eden Atatürk vermiş. İstanbul'a 3,5 Ankara'ya ise sadece 1,5 saat uzaklıktaki Esentepe, kar yağdığında bir hafta sonu kaçamağı kadar yakın aslında. Kar manzarasına doymak isteyenler için harika bir alternatif”
Beyaza bürünen ağaçların arasında: Beşpınarlar Tabiat Parkı ve Kökez Tabiat Koruma Alanı / Bolu
Kar manzarası sevenler için bir başka harika adres ise Bolu’nun Mesciler ilçesinde yer alıyor. Bolu-Kıbrıscık yolu üzerinde Gölcük Gölü’nü biraz geçince karşınıza çıkacak olan bölge harika. Buranın bir yanı Beşpınarlar Tabiat Parkı bir yanı ise Kökez Tabiat Koruma Alanı arasında kalıyor. Özetle Bolu'ya 35 kilometre uzaklıkta bolca kar alan bir bölgede olacaksınız. Öyle ki Bolu merkezde kar olmadığında bile burada kar oluyor.
“Kökez Tabiat Koruma Alanı'nın özelliği, çok yaşlı göknar çamlarını barındırması” diyen gezgin Didem Mutçalıoğlu, “Bu çamlar tam da yılbaşı çamı dediğimiz cinsten. Bu koca göknar ağaçları karla buluştuğunda bir yılbaşı ağacı ormanı içindeymişsiniz hissi veriyor” dedi ve ekledi:
“Beşpınarlar tabiat parkı tarafında ise sarıçam ağaçları hakim ve bunlar da karla kaplandığında muhteşem manzaralar oluşturuyor. Ayrıca parkın içerisinde hem bir gölet bulunuyor hem de kamp ve birçok doğa sporlarının yapılmasına olanak sağlayan işletme yer alıyor. Bir yanda karlı bir yılbaşı ormanı bir yanda ise doğanın kalbinde karlar içinde kamp ve doğa aktivite olanakları…”
“Dizinize kadar gelen karların arasında koşturmak, yürüyüş yapmak, kendinizi yere atıp kar meleği yapmak, ağaçların dallarındaki karları silkelerken altına girip fotoğraflar çekmek tüm yorgunluğunuzu unutturacak. Su geçirmez bot ve mümkünse tozluklarınız olsun ki dizinize kadar gelen kara, canınızın istediği gibi dalabilin. Kara doyduysanız eğer, çantanızda getirdiğiniz sucukları çıkarıp karda sucuk yapmadan dönmemelisiniz. En güzel kar aktivitesi böyle sonlanmalı bence.”
Kış yürüyüşü: Oylat Şelalesi / Bursa
Oylat, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan kaplıcalarıyla ünlü küçük bir yer. “Yol üzerinde önce Oylat Mağarası’nı gezip sonra kaplıca bölgesine aracınızı bırakabilirsiniz” diyen gezgin ve seyahat blog yazarı Bahar Gündoğdu, “Sonra da şelaleye giden 3 kilometrelik patikayı yürüyebilirsiniz” dedi ve şu bilgileri paylaştı.
“Kar yeni yağmışsa, bir masal diyarına düştüğünüzü hissedeceksiniz. Yürüyüşte çok deneyimi olmayanlar fazla uzaklara gitmesin. Derenin etrafı bile sizi kendine hayran bırakmaya yetecek. Oylat Şelalesine giden patika yollarındaki yeni yağmış karın manzarasını hala unutamam. Yeterince üşüyüp kar manzarasına doyduğunuzda da sıcacık kaplıca suları sizi bekliyor. Günübirlik kullanılabilen aile hamamlarının yanı sıra belediyenin de tesisi var. Bu arada konaklamayı düşünüyorsanız otellerin çoğu en az üç günlük konaklamayı şart koşuyor.”
Kışın olmazsa olmazı: Uludağ / Bursa
Uludağ kış dendi mi akla gelen en özel adreslerden biri. Burada ister kayak veya board isterseniz de çocuğunuzla birlikte kızak kayabileceğiniz pek çok seçenek var. Üstelik Bursa merkezden kalkan teleferik sisteminin yenilenmesi ve oteller bölgesine kadar uzatılması sonrası tüm bunları günübirlik bir turla da yapmak mümkün.
Teleferiğin ‘Yıldırım’ semtinde yer alan ‘Teferrüç İstasyonu’ndan kalktığını söyleyen gezgin İpek Evci, “Haftanın her günü 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor” dedi ve şu bilgileri paylaştı:
- Teleferik’in son durağı Kurbağa Kaya İstasyonu. Otellerin, kayak, board ve kızak pistlerinin olduğu bu istasyona yani 'İkinci Oteller Bölgesi’ne ulaşmanız toplamda ortalama 45 dakika sürüyor. Bu süre hem Bursa hem de kar manzarasıyla geçecek. Eğer bölgede vakit geçirmek istemezseniz minibüslerle 5 dakikada ‘Birinci Oteller Bölgesi’ne ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde bu bölgede de kayak, board ve kızak alanları mevcut.
- Tüm bu alternatifler dışında bölgedeki firmalarla anlaşarak ormanın içerisinde kendi kullandığınız kar motorlarıyla keyifli bir tur atıp, mola verdiğiniz kulübede şömine başında dinlenip, son olarak Bursa’yı göreceğiniz en yüksek nokta olan ‘Bakacak’a ulaşabilirsiniz.
- Kubbesi kurşunla kaplı olduğundan halk arasında Kurşunlu Camii diye de anılan Yunus Paşa Camii, ilçenin tam da merkezinde… Yavuz Sultan Selim’in Ridaniye Seferi’ne giderken burada konaklayan veziri Yunus Paşa tarafından yaptırıldığı söylenen cami, Taraklı’da gezilecek en eski tarihî eser.
Bir kış masalı: Doğu Ekspresi ile Kars
Turistik Doğu Ekspresi ile kış mevsiminde Kars’a doğru yola çıkmak adeta bir kartpostal içinde olmak gibi… Ankara tren garından kalkan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum’dan geçerek Kars’a varıyor. Kars-Ankara yönünde ise Erzincan, Divriği ve Sivas Bostankaya’dan geçerek Ankara’ya varıyor.
Yolculuk 24 saati geçiyor ve bu şehirlerde trenden inip gezmek için zamanınız oluyor. Kendinize ait odanız olmasının dışında, bu odayı istediğiniz gibi de süsleyebiliyorsunuz. Doğu Ekspresi’nde en güzel manzaralar ise sabahın ilk ışıklarında yakalanıyor. Gündüz yol boyunca karşınıza donmuş akarsular ve karlı dağların muhteşem manzaraları çıkıyor.
- Bir yanda boz dağları, diğer yanda dut, ceviz ve kavak ağaçlarının arasındaki ahşap evleriyle hayran kalacağınız Erzincan’ın şirin bir ilçesi Kemaliye. Fırat’a bakan ahşap evlerin arasında gezip sonrasında bir kafede bal, ceviz ve duttan yapılan meşhur lök tatlısının tadına bakmalısınız.
- Kemaliye’de ayrıca Karanlık Kanyon’u da göreceksiniz. Karanlık Kanyon, 800 metre kayaların duvar gibi yükseldiği, Fırat nehrinin kıvrılarak aktığı muhteşem doğal güzelliğe sahip bir yer. 9 kilometre uzunluğundaki kanyon dünyanın en büyük kanyonları arasında gösteriliyor. Erzincan’dan sonraki durak ise Erzurum.
Turistik Doğu Ekspres, yolculuğu 15 Aralık'ta başlayacak. Tek kişilik seyahat etmenin bedeli 1300 lira olarak belirlendi. İki kişi seyahat etmek istenirse de kişi başı fiyat 650 liraya iniyor.
- Bölge halkının geçim kaynakları arasında olan balıkçılık, kış mevsiminde Eskimo usulü buzda açılan deliklerden yapılmaya devam ediyor. Bu heyecanlı bekleyişin sonunda tutacağınız balıkların tadının aklınızdan hiç çıkmayacağına emin olabilirsiniz.
- Yapmadan dönmemeniz gereken diğer aktiviteler ise gün doğumu veya gün batımı izlemek. Sanki gölden doğarmışçasına yükselen dağların ardında sizi selamlayan güneşin ışıkları ile parıldayan gölün güzelliği karşısında büyülenmemek elde değil.
“Gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık Mardin’de harika fotoğraf noktaları var” diyen gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, “Bunlardan en güzelleri Zinciriye ve Kasımiye Medreseleri, Olgunlaşma Enstitüsü ve Seyr-i Mardin” dedi ve diğer gezilecek yerler hakkında da şu bilgileri paylaştı:
“Ulu Cami, Mardin Müzesi, Sabancı Müzesi ve Dara Antik Kenti şehrin görmeniz gereken diğer durakları. Eski Mardin’in merkezi Cumhuriyet Caddesi’nde hem yeme-içme hem de hediyelik eşya dükkânlarını ziyaret edebilirsiniz. Bir akşamınızı şehrin tarihi konaklarından birinde yöresel yemeklere ve sıra gecesine de ayırın. Mardin’e kadar gelmişken Midyat’ı görmeden de geçmeyin. ‘Sıla’ dizisinin çekildiği ‘Sıla Konağı’ olarak da bilinen Midyat Konuk Evi ile Mor Gabriel Manastırı’nı görüp Midyat’ın sarı kalker taşından yapılmış tarihi evleri arasında mutlaka dolaşın.”
Dünyanın hayran kaldığı kış diyarı: Kapadokya / Nevşehir
Volkanların küllerinin aşınması sonucu oluşmuş çok özel bir yer Kapadokya… Yok olan volkanın, yeni yaşam filizleri oluşturacağını kim bilebilirdi ki? Oluşan tüflerin içlerinde yaşanan hayatların izini sürmek, yüzlerce yıl önce burada yaşamış insanlarla aynı havayı soluyarak gezmek gerçekten harika…
Gezgin Melih Daşgın, “Kışın peribacalarının içine girip dışarıdan daha sıcak olduğunu anladığınızda, bu topraklarda ve bu güzel doğada neden yıllardır hayat olduğunu çok iyi anlıyorsunuz” dedi ve gezilecek yerlerle ilgili şu bilgileri paylaştı: