Toplumsal bağışıklık kısmen tamam

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Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, dünyada yeniden kısıtlamalara dönülmesine neden olan ve Türkiye’de de hızla yayılan Omikron varyantıyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “Amerika, Kanada ve birçok Avrupa ülkesinde kasım başından bu yana 5-11 yaş arası çocuklara COVID-19 aşısı uygulanıyor. Ülkemizde ise 12-16 yaşa uygulama başlamış olmasına rağmen 5-11 yaş için uygulama henüz başlatılmadı. Ailelerden bize 5-11 yaşa da aşı başlatılması için önemli bir talep geliyor. Bu gruba aşı açılmalı, çünkü Omikron varyantının yaygınlaşması vakalarda öngörülemeyecek şekilde büyük artışlara neden olması bekleniyor.

EN ÇOK GENÇLER VE ÇOCUKLARDA

Omikron varyantı en çok gençleri ve çocukları tutuyor. Vaka artışlarının en çok olduğu yaş grubu, dünyada 5-11 yaş. Bu nedenle okullarda büyük vaka artışları oldu. Birçok sınıfta öğrenime ara verildi. Biz yüz yüze eğitimin devam etmesini istiyoruz ama bazı önlemler almak durumundayız. Bu önlemlerin başında 5-11 yaş grubu için aşıya başlanması geliyor. Sağlıklı çocuklarda hastalığın hafif seyretmesi Omikron için de geçerli ancak risk grubundakilerde hastalık hafif seyretmiyor. Örneğin kilolu çocuklar, şeker hastaları, kalp, akciğer, metabolik, nörolojik hastalığı olan çocuklar ve down sendromlu çocuklarda bağışıklık sistemi zayıf olduğundan hastalık ağır seyrediyor. Bu nedenle 5-11 yaş arası risk grubundaki çocuklar öncelikle aşılanmalı.

BAĞIŞIKLIK BİR HAFTA SONRA

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Hastalığı alan bir çocuk, yaşlı aile bireyleriyle teması durumunda onlar için bulaştırıcı olabilir. Risk grubunda olmayan 5-11 yaş grubu çocuklar ise hastalığı eve taşıyabiliyorlar. O nedenle hatırlatma dozu eksik olan bireylerin ve hastalığı geçirmiş olanların da mutlaka hatırlatma dozunu olmaları gerekiyor. Hatırlatma dozundan bir hafta sonra bağışıklık başlıyor. Hızlı olmakta fayda var.

AŞISIZLARDA ÇOK TEHLİKELİ

Omikron ile ilgili iyimser senaryolar var. Aşılı kişilerde, Omikron üst solunum yollarını tutuyor ama akciğerlere daha az etki ediyor. Hafif seyrettiği ile ilgili kanıt çok ama bu sadece aşılı kişiler için geçerli. Bu varyantın hafif seyretmesinin bir diğer nedeni kısmi toplumsal bağışıklığın sağlanmış olması. Örneğin ülkemizde yüzde 60 civarında iki doz aşılı kişi var. Nüfusun yarısı da bir şekilde enfekte oldu. Özetle toplumda tam olmasa da bir nevi toplumsal bağışıklık sağlandı. Omikron bu nedenle aşılı kişiler için büyük tehlike oluşturmuyor. Aşısızlarda ölüme sebebiyet verebilir.”

5-11 YAŞ ARASINA AŞI GÜVENLİ Mİ?

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Prof. Dr. Zafer Kurugöl “5-11 yaşa aşı güvenli mi sorusu bize çok yöneltiliyor” diyerek şöyle devam etti: “Bunu rakamlarla ifade edebilirim. ABD’de 5-11 yaş grubuna 8 milyondan fazla doz uygulandı. Aşı yapılan çocuklar takip ediliyor. Şimdiye kadar sadece 11 çocukta ağır yan etki görülmüş. Bu da yanlış anlaşılmasın. Hayatı tehdit edecek bir yan etki değil. Bu çocukların sadece lenf bezlerinde şişme meydana gelmiş. Geri kalan çocuklarda ise aşı reaksiyonu yok denecek kadar az. Kolda ağrı, hafif yorgunluk, hafif ateş gibi yan etki oluştu. Bu aşıda gençlerin en çok çekindiği şey kalbe olan yan etkiydi. En sık 12-29 yaş arası erkeklerde görülen bu yan etkiye 5-11 yaş arasındaki çocuklarda rastlanmamış. Bu nedenle hemen 5-11 yaş grubu da aşılanmalı.”