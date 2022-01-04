Yeni tehlike FLURONA

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronun şifreleri Dikkat çeken toplumsal bağışıklık açıklamasıOmicron'un şifreleri! Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması#Omikron
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
Galatasarayda bir dönemi sona erdirecek teklif Kulisler çalkalanıyor...Galatasaray'da bir dönemi sona erdirecek teklif! Kulisler çalkalanıyor...#Galatasaray
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Memur ve emekliye ek zam müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Memur ve emekliye ek zam müjdesi#Memur
20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var#20 Aralık
Racon masasında neler oldu Susurluk hükümlüsü kendi silahıyla...'Racon masası'nda neler oldu? Susurluk hükümlüsü kendi silahıyla...#Ziya Bandırmalıoğlu
Benden belge geldi, sıra Kılıçdaroğlu’ndaBenden belge geldi, sıra Kılıçdaroğlu’nda#Kılıçdaroğlu
Yeni tehlike FLURONAYeni tehlike FLURONA#Omicron
Dünya gözüyle İstanbul...Dünya gözüyle İstanbul...#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Mesut Özilin satın alma talebine yeşil ışıkMesut Özil'in satın alma talebine yeşil ışık!#Mesut Özil
Uzlaştırmacılar 100 kişiden 84ünü el sıkıştırdı Nasıl uygulanıyorUzlaştırmacılar 100 kişiden 84'ünü el sıkıştırdı! Nasıl uygulanıyor?#Adalet Bakanlığı
Hollandada iki Türk BakanHollanda'da iki Türk Bakan#Dilan Yeşilgöz Zegerius
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı Karımdan özür dilerim'Yasak aşk' iddiası ortalığı karıştırdı! 'Karımdan özür dilerim'#Deha Bilimlier
Ses getirecek itiraf: İhaneti kendim yakaladımSes getirecek itiraf: İhaneti kendim yakaladım#Kemal Gülman
Doğalgazda yardım adımı KOSGEB destekleri genişletiliyor...Doğalgazda yardım adımı! KOSGEB destekleri genişletiliyor...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERDünya Haberleri

Yeni tehlike FLURONA

#Omicron#Flurona#Koronavirüs
Yeni tehlike FLURONA

Omikron varyantıyla birlikte koronavirüs kâbusu tüm hızıyla sürerken, İsrail’de ilk kez hamile bir kadının aynı anda hem grip hem de COVID-19 olduğu duyuruldu. Bu vakaya, grip enfeksiyonu (flu) ile COVID-19’un (coronavirus) birleşimi olarak nitelendirilen ‘Flurona’ adı kondu.

Haberin Devamı

DÜNYA koronavirüs pandemisinde iki yılı geride bırakırken, virüs mevcut aşılara bağışıklık kazanarak mutasyona uğramaya devam ediyor. COVID-19’un orijinal virüsünden daha bulaşıcı olan yeni varyantı Omikron nedeniyle başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkede rekor vaka sayıları açıklanırken, bu kez İsrail’de “Flurona” olarak adlandırılan ilk vaka tespit edildi.

HEM GRİP HEM COVID-19

Hamile ve aşısız kadının, hem grip enfeksiyonu hem de COVID-19’a yakalandığı belirtildi. Ülkede ilk kez rastlanan bu vakaya, her iki hastalığın adından (flu-coronavirus) türetilerek “Flurona” adı kondu. Genç kadında her iki hastalığın semptomlarının görüldüğü ancak hafif atlattığı için hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

İKİ KERE TEST YAPILDI

Hastanın tedavi gördüğü hastanenin jinekoloji bölümü başkanı Prof. Arnon Vizhnitser, “Hamile kadına grip ve COVID-19 teşhisi konuldu. İki kez yapılan kontroller sonrasında iki hastalığın testi de pozitif çıktı. Hastalıklar üst solunum yollarını etkileyerek nefes almayı zorlaştırıyor ve oldukça bulaşıcı nitelikte” diye konuştu. İsrail Sağlık Bakanlığı vaka üzerindeki çalışmalarını sürdürürken, daha önce buna benzer paralel enfeksiyonların yaşanmış olabileceği de araştırılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omicron#Flurona#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin