Yeni tehlike FLURONA

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DÜNYA koronavirüs pandemisinde iki yılı geride bırakırken, virüs mevcut aşılara bağışıklık kazanarak mutasyona uğramaya devam ediyor. COVID-19’un orijinal virüsünden daha bulaşıcı olan yeni varyantı Omikron nedeniyle başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkede rekor vaka sayıları açıklanırken, bu kez İsrail’de “Flurona” olarak adlandırılan ilk vaka tespit edildi.

HEM GRİP HEM COVID-19

Hamile ve aşısız kadının, hem grip enfeksiyonu hem de COVID-19’a yakalandığı belirtildi. Ülkede ilk kez rastlanan bu vakaya, her iki hastalığın adından (flu-coronavirus) türetilerek “Flurona” adı kondu. Genç kadında her iki hastalığın semptomlarının görüldüğü ancak hafif atlattığı için hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

İKİ KERE TEST YAPILDI

Hastanın tedavi gördüğü hastanenin jinekoloji bölümü başkanı Prof. Arnon Vizhnitser, “Hamile kadına grip ve COVID-19 teşhisi konuldu. İki kez yapılan kontroller sonrasında iki hastalığın testi de pozitif çıktı. Hastalıklar üst solunum yollarını etkileyerek nefes almayı zorlaştırıyor ve oldukça bulaşıcı nitelikte” diye konuştu. İsrail Sağlık Bakanlığı vaka üzerindeki çalışmalarını sürdürürken, daha önce buna benzer paralel enfeksiyonların yaşanmış olabileceği de araştırılıyor.