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Hollanda kabinesinde Türkiyeli iki bakan

#Dilan Yeşilgöz Zegerius#Hollanda#Mark Rutte
Hollanda kabinesinde Türkiyeli iki bakan

Hollanda’nın yeni hükümetinde Türkiye kökenli Dilan Yeşilgöz Zegerius Güvenlik ve Adalet Bakanı, Günay Uslu ise Medya ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev alacak.

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HOLLANDA’da Başbakan Mark Rutte başkanlığında oluşturulan 4 partili koalisyon hükümetinde Türkiye kökenli iki kadın bakan görev yapacak. Liberal sağ eğilimli Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) milletvekili Dilan Yeşilgöz Zegerius, Hollanda’nın yeni Güvenlik ve Adalet Bakanı olacak. Demokratlar 66 Partisi (D66) üyesi Günay Uslu ise Medya ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı görevini üstlenecek. Böylece yeni Hollanda hükümetinde, aynı anda ilk kez iki Türkiye kökenli isim bakanlık görevinde bulunacak.

ANKARA DOĞUMLU

1977’de Ankara’da dünyaya gelen Dilan Yeşilgöz, Tunceli doğumlu sendikacı bir babanın kızı. Baba Yücel Yeşilgöz, 1980 darbesi sonrası Hollanda’ya sığınma talebinde bulundu. Dilan Yeşilgöz de annesi ve kız kardeşi ile birlikte 1984’te Hollanda’ya yerleşti. Amsterdam Üniversitesi’nde sosyo-kültürel bilimler eğitimi alan Yeşilgöz, 2017’de VVD listesinden Temsilciler Meclisi’ne girdi ve son seçimlerde yeniden vekil seçilerek geçici hükümette ekonomik işler ve iklimden sorumlu bakanlık görevinde bulundu.

EMİRDAĞ DOĞUMLU

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Günay Uslu ise Afyonkarahisar’a bağlı Emirdağ ilçesinde dünyaya geldi. Amsterdam Üniversitesi’nde kültür tarihi üzerine doktora yapan 49 yaşındaki Günay Uslu, Avrupa kültür tarihi, mirası ve müzeler konusunda uzman. Yeni hükümette Medya ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlenecek.

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