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Tokat ve Erciyes'te Mayıs'ta kar sürprizi

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#Tokat#Kar#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 15:37

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ayrıca kış turizm noktalarından Erciyes Kayak Merkezi'ne mayıs ayında kar yağdı.

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Tokat’ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Mayıs ayına rastlayan kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaza büründü.

ERCİYES'E MAYISTA KAR YAĞDI

Kayseri'de dün akşam etkili olan sağanak, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yerini kar yağışına bıraktı. Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayak merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde de hissedilen hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi.

Tokat ve Erciyeste Mayısta kar sürprizi

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#Tokat#Kar#Meteoroloji

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