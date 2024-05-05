Tokat ve Erciyes'te Mayıs'ta kar sürprizi

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Tokat’ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Mayıs ayına rastlayan kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaza büründü.

ERCİYES'E MAYISTA KAR YAĞDI

Kayseri'de dün akşam etkili olan sağanak, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yerini kar yağışına bıraktı. Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayak merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde de hissedilen hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi.