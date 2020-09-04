Tokat'ta KPSS öncesi okullar dezenfekte edildi

Tokat Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından KPSS öncesinde okullarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldı. Adayların sınavı güvenli geçirmeleri için okullarda önlemler alındı. Okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar ve lavabolar ekipler tarafından dezenfekte edildi.