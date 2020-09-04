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Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 04.09.2020 - 14:32 | Son Güncelleme:

Tokat'ta KPSS öncesi okullar dezenfekte edildi

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Tokat'ta KPSS öncesi okullar dezenfekte edildi
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TOKAT'ta, pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi il merkezindeki okullarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıldı.

Tokat Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından KPSS öncesinde okullarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldı. Adayların sınavı güvenli geçirmeleri için okullarda önlemler alındı. Okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar ve lavabolar ekipler tarafından dezenfekte edildi.

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