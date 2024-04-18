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Tokat'ta 4,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri

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#Afad#Tokat#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 13:07

Tokat'ta meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan deprem nedeniyle herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre, saat 01.06'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9,97 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, Sivas ve Yozgat illerinde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, panikle kendilerini dışarı attı. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde ahırda bulunan büyükbaş hayvanların birden ayağa kalktıkları görüldü. Başka bir görüntüde ise bakkal tezgahından gelen sesin ardından sarsıntı meydana geldi.

Tokatta 4,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri

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#Afad#Tokat#Deprem

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