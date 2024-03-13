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TIR faciasında hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuğuna uğurlandı... Cenazede gözyaşları sel oldu

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#İstanbul#Bakırköy#TIR
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 16:08

Bakırköy'de kağıt malzeme yüklü TIR'ın, Marmaray üst geçidine çarparak üzerine devrildiği otomobilde hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Annesinin, babasının ve kardeşinin tabutuna kapanan Yusuf ve Salih Aytekin kardeşleri diğer yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Güler Rukiye, Sultan ve Merve Aytekin'in tabutunun üzerine eşarp örtüldü.

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Kaza, 11 Mart akşamı saat 18.45 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet F.'nin kullandığı 34 ER 260 plakalı kağıt malzeme yüklü TIR, Marmaray üst geçidine çarparak 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

TIR faciasında hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuğuna uğurlandı... Cenazede gözyaşları sel oldu

Gözden Kaçmasın4 can alan ‘4 metre’ faciası4 can alan ‘4 metre’ faciasıHaberi görüntüle

Kazada aynı aileden Recep Aytekin (45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin hayatını kaybetti. Aytekin ailesinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından dün yakınları tarafından alındı.

TIR faciasında hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuğuna uğurlandı... Cenazede gözyaşları sel oldu

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Teslim alınan cenazeler Zeytinburnu'nda bulunan Kozlu Gasilhanesi'ne götürüldü. Aytekin ailesi için bugün Eyüpsultan Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

TIR faciasında hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuğuna uğurlandı... Cenazede gözyaşları sel oldu

Törene, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın, siyasi partilerden temsilciler ve yakınları katıldı.

TIR faciasında hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuğuna uğurlandı... Cenazede gözyaşları sel oldu

TABUTUNA EŞARP ÖRTÜLDÜ

Taziyeleri vefat eden Recep Aytekin'in ağabeyi Mehmet Aytekin kabul etti. Güler Rukiye, Sultan ve Merve Aytekin'in tabutunun üzerine eşarp örtüldü.

TIR faciasında hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuğuna uğurlandı... Cenazede gözyaşları sel oldu

Annesinin, babasının ve kardeşinin tabutuna kapanan Yusuf ve Salih Aytekin kardeşleri diğer yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

TIR faciasında hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuğuna uğurlandı... Cenazede gözyaşları sel oldu

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Eyüpsultan Cami'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazelerden Recep Aytekin, Sultan Aytekin ve Merve Aytekin Ayazağa Mezarlığı'na, Güler Rukiye Aytekin ise Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

TIR faciasında hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuğuna uğurlandı... Cenazede gözyaşları sel oldu

TIR faciasında hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuğuna uğurlandı... Cenazede gözyaşları sel oldu

 

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#İstanbul#Bakırköy#TIR

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