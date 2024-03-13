TIR faciasında hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuğuna uğurlandı... Cenazede gözyaşları sel oldu

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Kaza, 11 Mart akşamı saat 18.45 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet F.'nin kullandığı 34 ER 260 plakalı kağıt malzeme yüklü TIR, Marmaray üst geçidine çarparak 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada aynı aileden Recep Aytekin (45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin hayatını kaybetti. Aytekin ailesinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından dün yakınları tarafından alındı.

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Teslim alınan cenazeler Zeytinburnu'nda bulunan Kozlu Gasilhanesi'ne götürüldü. Aytekin ailesi için bugün Eyüpsultan Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın, siyasi partilerden temsilciler ve yakınları katıldı.

TABUTUNA EŞARP ÖRTÜLDÜ

Taziyeleri vefat eden Recep Aytekin'in ağabeyi Mehmet Aytekin kabul etti. Güler Rukiye, Sultan ve Merve Aytekin'in tabutunun üzerine eşarp örtüldü.

Annesinin, babasının ve kardeşinin tabutuna kapanan Yusuf ve Salih Aytekin kardeşleri diğer yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

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Eyüpsultan Cami'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazelerden Recep Aytekin, Sultan Aytekin ve Merve Aytekin Ayazağa Mezarlığı'na, Güler Rukiye Aytekin ise Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.