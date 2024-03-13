4 can alan ‘4 metre’ faciası

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İstanbul’da önceki akşam meydana gelen katliam gibi kaza tüm ülkeyi yasa boğdu. Kazada can veren Recep Aytekin’in İSTOÇ’ta ev eşyaları ticareti yaptığı mağazası vardı. Ramazanın ilk iftarı için ailesini alıp mesai sonrası yola çıktı. Otomobilde annesi Güler Rukiye, eşi Sultan ve kızı Merve Aytekin vardı. Florya Sosyal Tesisleri’ne gidiyorlardı.

ÜZERLERİNE TIR DEVRİLDİ

Saat 18.30’da Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi’nde, Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı’nda köprünün altından geçtikleri sırada 34 ER 260 plakalı kâğıt yüklü TIR köprüye çarptı.

TIR çarpmanın etkisiyle Aytekin Ailesi’nin içinde bulunduğu otomobilin üzerine devrildi. Kazayı görenler hemen polisi arayarak yardım istedi. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen vatandaşlar TIR’ın kâğıt yükünü indirerek dorsenin yükünü azaltmaya çalışsalar da bu mümkün olmadı. İtfaiye ekipleri, Recep Aytekin, annesi Güler Rukiye Aytekin, eşi Sultan Aytekin ve kızı Merve Aytekin’i ezilen otomobilin içinden güçlükle çıkardı. Yapılan incelemede ailenin tamamının hayatını kaybettiği belirlendi. Aytekin Ailesi’nin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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‘MECBURİ YÖNÜ KULLANMADIM’

Polis ekipleri olay yerinde TIR şoförü Mehmet Fettahoğlu’nu (49) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan Mehmet Fettahoğlu, “Zeytinburnu’ndan yola çıkmıştım, Avcılar Ambarlı Limanı’na gidiyordum. Yolu daha önce kullandım ve sorunsuz geçtim. Kavşakta bulunan 4 metre üstü araçlara mecburi yön tabelasını gördüm ancak aracım 3.80 metre olduğundan yüksekliği dikkate almadım ve mecburi istikameti kullanmadım. Olayın neden meydana geldiğini anlamadım. Ben hiçbir şey görmedim. TIR bir anda devrildi, böyle bir şey olacağını bilmiyordum, çok üzgünüm” diye ifade verdi.

Kaza olan köprüde daha önce yaşanan çarpmaların izleri de görülüyor. Biri demir, 15 kirişten oluşan geçidin girişinden çıkışına kadar olan mesafede 9 kiriş çarpma hasarıyla kırılmış ve çizilmiş halde.

TUTUKLANDI

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- Emniyetteki sorgusunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılan Mehmet Fettahoğlu (49) savcılıktaki işlemlerinden sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi. Bakırköy 3. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği de Fettahoğlu’nu ‘birden fazla kişiyi taksirle öldürme’ suçlamasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Mehmet Fettahoğlu

DAVUTOĞLU’NU YASA BOĞAN KAZA

Gelecek Partisi’nden yapılan açıklamada, “Yaşanan trafik kazasında Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun mesai arkadaşı Sayın Mehmet Aytekin’in vefat eden aile fertlerinin cenaze namazları, yarın (bugün) öğlen namazını müteakip Eyüp Sultan Camisi avlusunda kılınacaktır. Cenaze namazına Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu da katılacaktır” denildi.

BU İLK DEĞİL

23 Nisan 2019

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AYNI TIR DEVRİLDİ: 4 kişinin ölümüne neden olan 34 ER 260 plakalı TIR, 23 Nisan 2019 günü de kâğıt yüküyle aynı köprüde sıkışarak yan yattı. Kazada TIR şoförü Osman Fırat hafif şekilde yaralandı. Bu kaza şans eseri ucuz atlatılmıştı.

Üstgeçidin girişinde biri sağda, biri solda ve bir tane de üstgeçide asılı halde 4 metre uyarı levhası var.

29 Nisan 2023

BASKETÇİ UCUZ ATLATTI: Aynı köprüde 29 Nisan 2023 tarihinde yine bir kaza yaşanmıştı. TIR köprüye çarpmış ve TIR’ın dorsesi o sezon Anadolu Efes’te oynayan Bryant Dunston’ın kullandığı otomobilin üzerine devrilmişti. Ünlü basketbolcu kazayı şans eseri yaralı olarak atlatmıştı.

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14 KASIM 2023

TIR ASKIDA KALDI: Yine 14 Kasım 2023 günü üzerinde 4 Togg bulunan 34 KM 7094 plakalı TIR seyir halindeyken köprüye çarpmıştı. İki araca da çarpan TIR askıda kalmıştı. Kazada TIR’da bulunan 3 Togg da hasar almıştı.