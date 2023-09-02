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Tina 74 gün sonra döndü ama gizem çözülemedi! GPS cihazı takılan Tina, her seferinde eve döndü

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#Balıkesir#Korhan Berzeg#Tina
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 12:04

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 17 Haziran’dan beri kayıp olan ekonomist Prof. Dr. Korhan Berzeg, 74 gün sonra evine dönen ve GPS cihazı takılan köpeği ‘Tina’ eşliğinde arandı. 74 gün boyunca barındığı yere gitmesi için aç bırakılarak bulunduğu yere götürülen Tina, her defasında aranan Korhan Berzeg'e değil, yazlık eve geri döndü. Tina'nın otomobille getirilip bulunduğu yere bırakıldığını düşünen ekipler, Tina'yı, İstanbul'a dönen Angela Berzeg'e teslim etti.

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ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını bırakıp, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi.

Tina 74 gün sonra döndü ama gizem çözülemedi GPS cihazı takılan Tina, her seferinde eve döndü

 Kayıp ihbarı üzerine bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı. Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda; 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 3 kez aranmasına rağmen Berzeg ile köpeğine ulaşılamadı.
Tina 74 gün sonra döndü ama gizem çözülemedi GPS cihazı takılan Tina, her seferinde eve döndü

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TİNA, 74 GÜN SONRA DÖNDÜ

Berzeg'in, Gönen ve İstanbul'daki evlerinde arama yapıp bilgisayarlarını inceleyen ekipler, şüpheli olarak 20 kişinin ifadesini aldı. Kaybolduğu gün bölgeden geçen 40 aracı inceleyip sürücülerini sorgulayan jandarma, hiçbir ize ulaşamadı. Umutların tükenmesiyle, arama çalışmaları az sayıda ekiple sürerken, Berzeg'in köpeği 'Tina', 74 günün ardından 29 Ağustos'ta Armutlu Mahallesi'ndeki yazlığa geldi. Evde kimseyi bulamayan köpek 500 metre ileride, Berzeglerin aile dostunun evinin olduğu bölgeye gitti. Tina'yı görenlerin ihbarıyla, Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman, olay yerine gelip, jandarmaya bilgi verdi. Yapılan çip kontrolünde de köpeğin 'Tina' olduğu tespit edilince haber verilen Berzeg'in eşi Angela Berzeg, Armutlu'ya gelip, köpeği teslim aldı.

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ŞÜPHELENDİREN BAKIM

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'Tina'nın 74 gün sonra dönmesine rağmen bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. İlk olarak, köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, ulaşılamadığı günlerde kapalı alanda tutulup tutulmadığın belirlenmesi için Tina'dan, dışkı ve kan örnekleri alınıp, Tarım Müdürlüğü'ne bağlı laboratuvarda incelemeye gönderildi.

Tina 74 gün sonra döndü ama gizem çözülemedi GPS cihazı takılan Tina, her seferinde eve döndü

TİNA, İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Tina'nın sağlıklı olarak dönmesi sonrası yoğunlaştırılan arama çalışmalarına, Tina da dahil edildi. 74 gün boyunca barındığı yere gitmesi için GPS takılıp aç bırakılan, bulunduğu yere götürülerek doğaya salınan Tina her defasında, Korhan Berzeg'e değil, yazlık evlerine döndü.

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Bunun üzerine güvenlik görevlileri, Tina'nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başladı. Arama çalışmalarında katkısı olmayacağı düşünülen Tina, İstanbul'a dönen Angela Berzeg'e teslim edildi.

Tina 74 gün sonra döndü ama gizem çözülemedi GPS cihazı takılan Tina, her seferinde eve döndü

KAMERALARDAN MAHALLEYE GELEN ARAÇLAR TAKİP EDİLİYOR

Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sil baştan yapılmaya başlandı. AKUT'un yanı sıra Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT)ve GÖNDAK'tan oluşan 110 kişilik ekip, 80 metruk bina, kullanılmayan ev ve ahırı teker teker aradı. Su kuyularını inceleyen ekipler özellikle Tina'nın bulunduğu bölgede yaptıkları çalışmaları yoğunlaştırdı.

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#Balıkesir#Korhan Berzeg#Tina

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