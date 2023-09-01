Tina ile Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg kavuştu: Duygu dolu anlar

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77 gün önce kaybolan ünlü Ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın kendiliğinden eve dönmesinin ardından Balıkesir'in Gönen ilçesinde adeta seferberlik ilan edildi. Olayın meydana geldiği Armutlu'ya gelen çok sayıda sivil ve jandarma ekibi Berzeg Ailesi ile görüştü. Kriminal uzmanları Tina'dan kan, doku, dışkı örneği alırken, tasmasına da inceleme yapılmak üzere el koydu. Tina ile birlikte arama kurtarma ekiplerinin ormanda yaptığı araştırmalardan da bir iz çıkmadı.

Öte yandan; Korhan Berzeg ile birlikte ormana giden ve 76 gün sonra eve geri dönen doberman cinsi köpek Tina, Berzeg'in eşi Angela ile buluştu. Kameralara yansıyan o anlarda evin bahçesinde dinlenen Tina, ayak sesini duyduğu Angela Berzeg'e doğru hamle yaptı.

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Angela Berzeg'in 'Tina, Tina' seslenmesi ile koşmaya başlayan köpek ile Angela Berzeg'in kavuşması duygu dolu anları da beraberinde getirdi. Tina'yı seven Angela, ona sarılırken, Tina ise adeta heyecandan yerinde duramadı.

Tina'nın Korhan Berzeg'in yaşadıklarına şahit olduğu tahmin edilirken, olay ise tüm sırrını koruyor. Köpeği ile birlikte kaybolan Korhan Berzeg ise deyim yerinde ise tüm ormanlarda aranıyor. Armutlu kırsal mahallesi kırsalı taranırken, Turplu Mahallesi de jandarma timlerince arandı. Arama çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.