THY'den Ekrem İmamoğlu'nun Roma seyahati hakkında açıklama

Haberin Devamı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün paylaşımında, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz. Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yolları’na gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir. Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum sözkonusu değildir" ifadelerini kullandı.