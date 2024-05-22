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THY'den Ekrem İmamoğlu'nun Roma seyahati hakkında açıklama

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#THY#Ekrem İmamoğlu#Roma
THYden Ekrem İmamoğlunun Roma seyahati hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 12:49

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Roma seyahatiyle ilgili açıklama yaptı. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, gelen talep üzerine Boeing-737 uçağının THY tarafından kiralama yöntemiyle tahsis edildiği belirtildi.

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün paylaşımında, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz. Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yolları’na gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir. Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum sözkonusu değildir" ifadelerini kullandı.

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#THY#Ekrem İmamoğlu#Roma

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