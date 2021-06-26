THY pilotu Kutay Bayraktar'ın sır ölümünde yeni gelişme! Kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

32 yaşındaki Pilot Kutay Bayraktar'ın, Beyoğlu Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'taki apartmanda bulunan dairesinin balkonundan düşerek ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kutay Bayraktar'ın ölmeden kısa süre önce evinde bulunduğu belirlenen kız arkadaşı Gamze Burcu D.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Gamze Burcu D.'nin ifadesinde Bayraktar ile internetten tanıştıklarını söylediği öğrenildi.

Gamze Burcu D.'nin olay akşamı Bayraktar'ın evine gidip alkol aldıklarını belirtirken, "Bir süre sonra Kutay, cep telefonumu zorla elimden alıp 'beni aldatıyorsun' diyerek şiddet uygulamaya başladı. O sırada Kutay'ın elinden kurtularak bir odaya kendimi kilitlendim. Bir süre geçtikten sonra Kutay Bayraktar odanın kapısını kırarak bir süre daha şiddet uygulamaya devam etti. Daha sonra, Kutay'ın evinden ayrıldım. Kutay'ın öldüğünü sabah polisten öğrendim" dediği kaydedildi.

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