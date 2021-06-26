THY pilotu Kutay Bayraktar düştü mü atladı mı? Sır ölüm!

THY’nin Boeing 737 filosunda yardımcı pilot olarak görev yapan Kutay Bayraktar (32), Cihangir’de, Barış Manço’nun ailesi tarafından yaptırılan Manço Palas’ta oturuyordu. Önceki gün kız arkadaşı Burcu Demirci ile evinde misafirlerini ağırladı. İddialara göre misafirler gittikten sonra Kutay Bayraktar ile Burcu Demirci arasında bağrışmalar yaşandı. Bu sırada Kutay Bayraktar, kız arkadaşını darp etti. Saat 04.00’te Burcu Demirci “Doktor raporu alıp şikâyetçi olacağım” deyip evden çıktı.

Birkaç dakika sonra apartmanın bahçesinden büyük bir gürültü yükseldi. Apartman sakinleri dışarı çıktıklarında Kutay Bayraktar’ı yüzükoyun yatarken buldu. Evinin arka penceresinden aşağı düşen Kutay Bayraktar olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Kutay Bayraktar’ın kız arkadaşı Burcu Demirci’nin ifadesine başvurdu. Demirci ifadesinde, gece birlikte içki içtikten sonra sabaha karşı 04.00 sıralarında daireden ayrıldığını söyledi.

‘KARAKOLDA AĞLIYORDU’

Manço Palas’ta yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir bina sakini, yaşananları “Sabaha karşı düşme sesi duydum. Hava karanlık olduğu için pencereye çıkıp bakmadım. Kedilerden ses gelmiştir diye düşündüm. Sabah bahçeye çıktığımda pilotun cesediyle karşılaştım. Hemen polisi aradım. Sonra karakola ifade vermeye gittiğimde evdeki genç kızı orada gördüm. Sürekli ‘Kutay intihar etmemiştir, düşmüştür’ diyerek ağlıyordu. Öğrendiğime göre gece evde küçük bir parti vermişler. Sonra çiftin arkadaşları gitmiş. İkisi gece tartışmışlar” diye anlattı.

‘ÇOK NEŞELİ BİRİYDİ’

Olayın meydana geldiği sokakta büfe işleten Ahmet Akar ise, “Olay yerine gittiğimde Kutay’ın cesedini gördüm. Benim müşterimdi. Çok neşeli ve güler yüzlü bir insandı. Yaklaşık iki yıldır burada oturuyordu” dedi.

Öte yandan genç pilotun ölüm haberi THY’deki mesai arkadaşları arasında da büyük üzüntü yarattı. 2016 yılında THY Uçuş Akademisi’nden mezun olan Kutay Bayraktar, 2018’den beri Boeing-737 filosunda yardımcı pilot olarak çalışıyordu. Bayraktar’ın cenazesi, Çanakkale Merkez Mecidiye Camisi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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