TGC 2021 Ödülleri sahiplerini buldu! Hürriyet'e 2 ödül

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TGC tarafından 1959 yılından beri verilen Gazetecilik Başarı Ödülleri, 2021 yılı için de basının her kolunda ayrı ayrı değerlendirilerek verildi. Hürriyet Gazetesi, 2 dalda ödüle layık görüldü. Fevzi Kızılkoyun, Hürriyet Gazetesi’nde 8 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan ‘Bizi evlere kapatamazlar’ başlıklı röportajıyla ‘Röportaj- Söyleşi’ dalında ödüle değer görüldü. Ece Çelik’in Hürriyet Gazetesi’nde 25 Ekim 2021’de yayınlanan ‘Tekmene sağlık Emine’ haberine de ‘2021 Kadın Haberi Ödülü’ verildi. Hürriyet muhabirleri Fevzi Kızılkoyun ve Ece Çelik, ödüllerini dün TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen törende aldı.