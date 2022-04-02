Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TGC 2021 Ödülleri sahiplerini buldu! Hürriyet'e 2 ödül

#Türkiye Gazeteciler Cemiyeti#Hürriyet#ÖDÜL
TGC 2021 Ödülleri sahiplerini buldu Hürriyete 2 ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 2021 Ödülleri sahiplerini buldu. Hürriyet muhabirlerinden Fevzi Kızılkoyun ‘Röportaj- Söyleşi’ dalında, Ece Çelik de ‘Kadın Haberi’ dalında ödüllerini aldı.

Haberin Devamı

TGC tarafından 1959 yılından beri verilen Gazetecilik Başarı Ödülleri, 2021 yılı için de basının her kolunda ayrı ayrı değerlendirilerek verildi. Hürriyet Gazetesi, 2 dalda ödüle layık görüldü. Fevzi Kızılkoyun, Hürriyet Gazetesi’nde 8 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan ‘Bizi evlere kapatamazlar’ başlıklı röportajıyla ‘Röportaj- Söyleşi’ dalında ödüle değer görüldü. Ece Çelik’in Hürriyet Gazetesi’nde 25 Ekim 2021’de yayınlanan ‘Tekmene sağlık Emine’ haberine de ‘2021 Kadın Haberi Ödülü’ verildi. Hürriyet muhabirleri Fevzi Kızılkoyun ve Ece Çelik, ödüllerini dün TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen törende aldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Gazeteciler Cemiyeti#Hürriyet#ÖDÜL

BAKMADAN GEÇME!

Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay
Ben neden buradayım Bruce Willis hakkında şok iddialar Anlatılanlar yürek burktu...

'Ben neden buradayım?' Bruce Willis hakkında şok iddialar! Anlatılanlar yürek burktu...

#Bruce Willis

BAKMADAN GEÇME!

Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay
Ben neden buradayım Bruce Willis hakkında şok iddialar Anlatılanlar yürek burktu...

'Ben neden buradayım?' Bruce Willis hakkında şok iddialar! Anlatılanlar yürek burktu...

#Bruce Willis