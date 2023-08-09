TEV’den kesintisiz burs

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Mezun olması gereken öğrencilerin de bursları belgeye dayalı olarak bir dönem veya bir öğretim yılı daha uzatılacak.

TEV’den yapılan açıklamada, “6 Şubat depremi sonrası burs başvuru çağrımıza cevap veren 94 bine yakın öğrenci arasından seçilen ve mart-haziran aylarında dört aylık burs alan 1360 yükseköğretim öğrencisinden eğitimine devam edecek olanların bursu kesilmeyecek. Mezuniyeti uzayan bursiyerlerimize, belgeye dayalı olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere bir dönem veya bir yıl daha burs verilecek” denildi. Afet nedeniyle, KYK kredileri bursa dönüştürülen öğrencilerin TEV bursları da devam edecek. Ayrıca Okul Yolunda Burs Fonu ile afetzede öğrencilere ilkokuldan üniversite mezuniyetine kadar burs desteği sağlanacak. Diğer yandan bursiyer sayısı da artırıldı. 2023-2024 akademik yılında, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi ve yurt bursiyerleri de dahil olmak üzere toplam bursiyer sayısı 12 bin 220’den 15 bin 500’e yükseltilecek.