Test zorunluluğu kalktı... SMA’da ilaç müjdesi!

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların, ‘Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu’ tarafından verileceğini, ilaca devam için test sonuçlarının uygun olması zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

DAHA FAZLA HASTA YARARLANABİLECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, SMA hastalarının başlangıç tedavisi sonrasında tedaviye devam edilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde, ilaca devam etmek için söz konusu test sonuçlarının uygun olması zorunluluğu kaldırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, böylece SMA hastalarının tedavisinde kullanılan ‘nusinersen’ etken maddeli ilaca erişimin kolaylaştırılarak daha fazla hastanın tedaviden faydalanmasının sağlanacağını belirtti.

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İLACA DEVAM İÇİN TEST YAPILIYORDU

Düzenleme öncesinde SMA hastalarının başlangıç tedavisi sonrasında tedaviye devam edip etmeyeceğinin belirlenmesine yönelik kriterler, çeşitli testlerle belirlenen skorlamalar üzerinden yapılıyordu. Hastaların ve yakınlarının testlerin uygulanması konusunda, özellikle COVID-19 döneminde yaşadıkları zorluk ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla ilaca devam için test sonuçlarının uygun olması zorunluluğunun kaldırıldığı öğrenildi.

İKİ İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME KAPSAMINDA

Bakan Bilgin, Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan bir diğer düzenleme ile de biri akciğer kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaç, diğeri albinizmli kişilerin güneş ışınlarından korunmak için kullandıkları koruyucu kremler olmak üzere 2 yerli ilacın da geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.