Teşkilata: Sadece soruları değil çözümü de anlatın

‘CHP HEP ELEŞTİRİR’ SÖZÜ

“Nereye giderseniz gidin, ister kahvede, ister tarlada, sorunlardan söz ettiğinizde çözümünden de söz edeceksiniz. Şu eleştiriyi hep yaparlar; ‘CHP hep eleştirir’. Nerede bir sorun varsa en sağlıklı çözüm adresi CHP’dir. Sorunu dile getireceksiniz, arkasından çözümü de dile getireceksiniz. İster makro, ister mikro.

Türkiye’nin bugün beş temel sorunu vardır. Birincisi demokrasi. İkinci sorunumuz eğitim. Eğitim bir topluma sınıf atlatır. Üçüncü temel sorunumuz dış politika. Toplumsal barış sorunumuz var. Bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kimseyi kimliği, inancı, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştiremeyiz. Türkiye bugün ekonomide, sosyal alanda derin bir kriz yaşıyorsa sebebi, siyasetini din eksenli, inanç eksenli, etkin kimlik eksenli yapması ve yaşam tarzı eksenli politika yapmasıdır.

AYRIM YAPMAYACAĞIZ

Hiç kimseyi inancı, kimliği, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştiremeyiz. Biz CHP’liler olarak 82 milyonu hiçbir ayırım yapmadan kucaklayacağız. Bizden ayrı düşünebilirler, farklı inançları, kimlikleri olabilir ama aynı bayrağın altında, aynı vatanda yaşıyor, aynı havayı teneffüs ediyorsak herkesin sorunu çözmek ve insanlara güven vermek zorundayız

BİRİNCİ ADRES DEMOKRASİ

Bir başka temel sorunumuz var ekonomi. Cumhuriyet tarihinin en derin krizlerinden birisini yaşıyoruz. Yedi milyonu aşkın işsizimiz var. Üniversite bitiren onbinlerce çocuğumuz işsiz. Biz bunları nasıl çözebiliriz? Dört ayaklı bir stratejiden söz edeceğiz. Çözümün birinci adresi demokrasiyi güçlendireceğiz. Türkiye’nin üretmesi lazım. Bir ülke üretirse güçlü olur, saygınlığı artar. İşsizlik sorunumuz var. İşsizliğin yolu üretmekten geçiyor. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bize düşen görev halka umut olmaktır.

HAKÇA BÖLÜŞECEĞİZ

Demokrasiyi güçlendirdik, ürettik. Ama komşusu açken tok yatacak mıyız? En temel sorulardan birisidir. Üreteceğiz, hakça bölüşeceğiz. Güçlü bir sosyal devlet kuracağız. Bütün bunların sürdürülebilir olması da lazım. Sürdürülebilirliğin ana omurgasını da devlette liyakat oluşturur. Beş sorun söyledik dört çözüm söyledik.”

ÇOCUKLARIMIZA VAADİMİZDİR

“Birinci etabı tamamladık yerelde. Şimdi genelde ikinci etabı tamamlayacağız. 2023’te Allah’ın izniyle bu milletin ferasetine güvenerek Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandıracağız. Bu bizim çocuklarımıza vaadimizdir. Hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlara ‘Bize güvenin’ diyeceğiz. Biz kul hakkı yemeyiz, yolsuzluk yapmayız, biz bir yerde bir çocuk aç yatıyorsa gece rahat uyumayız, her evde huzur olmasını, bereket olmasını isteriz. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Demokrasiyi biz büyüteceğiz ve derinleştireceğiz.”