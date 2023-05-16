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Tersine göç sandığa yansıdı

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#Deprem#Kahmanmaraş#Oy
Tersine göç sandığa yansıdı
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 07:00

Deprem sonrası oy kullanmak amacıyla illerine dönen vatandaşların sandığa gitmesi, deprem bölgesinde seçmen sayısına göre çıkarılan vekilde çarpıklık oluşmasını engelledi. Kılıçdaroğlu’nun daha cazip vaatlerine karşın depremzedeler, Cumhur İttifakı’na güvenmeyi tercih etti.

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Kahmanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden 3 ay sonra yapılan seçimde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği 11 ildeki yüksek katılım oranları dikkat çekti. Afette en ağır yara alan Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman’da seçime katılım oranları yüzde 82- 84 düzeylerinde gerçekleşti. Bu veri, geçmiş seçimlerdeki olağan katılım oranına denk geliyor. Deprem sonrası tersine göçle veya salt oy kullanmak amacıyla illerine dönen vatandaşların sandığa gitmesi, deprem bölgesinde seçmen sayısına göre çıkarılan vekilde çarpıklık oluşmasını engelledi. Özellikle bu dört ilde yüzde 80’leri aşan katılım, 2018’de olduğu gibi seçmen sayısıyla orantılı vekil dağılımını sağladı. Seçime katılmak amacıyla kentlerine dönen depremzedeler, dünden itibaren geçici barındıkları şehirlere dönmeye başladılar.

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Tersine göç sandığa yansıdı

CUMHUR İTTİFAKI GÜCÜNÜ KORUDU

Cumhur İttifakı, Diyarbakır dışında tüm deprem illerinde birinci parti çıktı. AK Parti bazı illerde oyunu düşürürken, bu kayıpların önemli ölçüde MHP’ye gitmesi nedeniyle toplamda Cumhur İttifakı’na fazla zarar vermedi. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sadece Hatay’da birkaç yüz oy farkla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önüne geçti. Tüm deprem illerinde bir-iki eksik dışında Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı değişmedi. AK Parti, 10 puanı bulan oy kayıplarına karşın milletvekili sayısını korudu.

DİYARBAKIR’DA KILIÇDAROĞLU

Seçime katılım oranının yüzde 80’i geçtiği Hatay’da Cumhur İttifakı önceki seçime göre 1 sandalye kaybetti. Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 753 bin seçmenin 600 binden fazlası oy kullandı. Kahramanmaraş, yüzde 71 oranıyla Erdoğan’ın en çok oy aldığı afet kenti oldu. Kılıçdaroğlu’nun oyu ise yüzde 22’de kaldı. Kentte Cumhur İttifakı 7, Millet İttifakı da 1 milletvekili çıkardı. Diyarbakır’da EMEK İttifakı’nın desteğini alan Kılıçdaroğlu yüzde 72’ye yakın oy aldı. Gaziantep’te 2018’de olduğu gibi yine Erdoğan sandıktan birinci çıktı. En çok can kaybı olan Adıyaman’da 327 bin seçmen oy kullandı ve Erdoğan oyların yüzde 66’sını aldı.

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Tersine göç sandığa yansıdı

ÜCRETSİZ KONUT VAADİ oy GETİRMEDİ

-Kılıçdaroğlu Deprem konutlarını tamamen ücretsiz vereceğini vaat etmişti. Erdoğan ise arsa payı üzerinden kısa sürede adil bir telafi süreci işleteceklerini anlattı. Bazı uzmanlar, Kılıçdaroğlu’nun daha cazip vaatlerine karşın depremzedelerin Cumhur İttifakı’na güvenmeyi tercih ettiğini belirtiyor.

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#Deprem#Kahmanmaraş#Oy

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