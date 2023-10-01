Terörle mücadeledeki sessiz kahramanlar

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STM Savunma Teknolojileri’nin geliştirdiği mini İHA’lar, TEKNOFEST İzmir’de de yoğun ilgi gördü. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, geliştirdikleri sistemleri Hürriyet’e anlattı:

İLK MİLLİ VURUCU KARGU

“Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı Kargu’yu geliştirdik ve 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine kattık. Kargu, TSK başta olmak üzere tüm güvenlik güçlerimiz tarafından yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullanılıyor. Özellikle terörle mücadelede, sınır ötesi harekâtlarda, yüksek önemdeki hedeflerin etkisiz hale getirilmesinde aktif rol oynuyor. Kargu’yu gelen geri bildirimlerle sürekli geliştirdik ve bu sayede sahadaki başarısı her geçen gün arttı. Şu anda ihracat başarıları peşi sıra geliyor. Kargu, görev bilgisayarı marifetiyle tamamen otonom şekilde seyrüsefer icra etme ve operatör tarafından görev bölgesinde tespit edilen sabit veya hareketli hedeﬂeri etkin ve isabetli şekilde imha etme kabiliyetine sahip. Sistem, ‘Man-in-the-Loop’ prensibi ile tamamen operatör kontrolünde görev yapıyor. Yüksek riskli, kompleks çatışma bölgelerindeki hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak, kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkânı sağlıyor.

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ZIRH DA DELECEK

Kargu’nun farklı faydalı yük versiyonları olan RF arayıcı başlık ve zırh delici başlık için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geliştirdiğimiz RF Arayıcı Başlık sayesinde, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini saptayıp zırh delici mühimmatla hedefini imha edecek. Zırh Delici Kargu’nun üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Tasarım ve geliştirme çalışmalarını tamamladık ve patlatma testleri aşamasına geçildi. Çok yakın zamanda envantere katmayı hedefliyoruz. Zırh delici başlık ile Kargu, kamikaze saldırı yaparak zırhlı araçları imha edebilecek.”

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ALPAGU

ALPAGUT

BOYGA

TOGAN

HIZLI KARDEŞLER

- “Kargu’nun kardeşleri var. Bunlardan biri sabit kanatlı Alpagu. Hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı, süratiyle önemli hedeflere noktasal tahribat verebiliyor. Mühimmatlı test atışlarını tamamladığımız Alpagu’yu en kısa zamanda TSK’ya teslim etmeyi ve ihraç etmeyi planlıyoruz. ROKETSAN ile ortaklaşa geliştirmeye başladığımız ‘akıllı dolanan mühimmat sistemi’ Alpagut ise harp sahasında oyun değiştirici bir vurucu güç olacak. Alpagut, hareketli veya sabit kara, deniz hedeflerine, radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin güç oluşturuyor. EO/IR arayıcı başlık ile hedefi fark edilmeden tespit ve teşhis edebiliyor, konum karıştırıcı sistemlere karşı yüksek dayanımlı ve hassas güdüm kontrol tahrik sistemi ile hedefe nokta atışı yapabiliyor.”

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3 KITADA 10 ÜLKEYE İHRACAT

- Güleryüz, Kargu’nun 3 farklı kıtada (Asya, Güney Amerika, Afrika) 10’dan fazla ülkeye ihraç edildiğini, halen 10’un üzerinde farklı ülkenin taktik mini İHA sistemleriyle yakından ilgilendiğini söylüyor.

BİRİ GÖZLÜYOR DİĞERİ VURUYOR

- “Mühimmat bırakan İHA’mız Boyga ve gözcü İHA’mız TOGAN da geçen yıl ordumuzda görevlerine başladı. BOYGA üzerinde taşıdığı havan mühimmatını, hedef üzerinde nokta atışı bırakabiliyor. Gözcü dronumuz TOGAN ise keşif, gözetleme, istihbarat faaliyetlerinde gece gündüz şartlarında görev yapıyor. TOGAN’ı iki Afrika ülkesine ihraç ettik. İkisi de önemli ihracat potansiyeli taşıyor.”