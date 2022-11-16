İstiklal Caddesi'nde teröre karşı birlik mesajı

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İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi ve patlamanın olduğu bölge görüntülendi.



İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmış, terör saldırısının faili de yakalanmıştı. Patlamadan sonra bin 200 adet Türk bayrağıyla donatılan cadde ve caddedeki insan trafiği, dron ile havadan görüntülendi.



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İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısına tepki olarak "İstiklal Bizim" Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlenledi.İstiklal Caddesi'ndeki anma törenine, Türkiye Yahudileri hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermeni Patrikhanesi'nden Şnork Donikyan, Üç Horan Ermeni Kiliesi'nden Simon Çekem, Süryani Kadim Kilisesi'nden Yusuf Çetin, Süryani Katolik Kilisesi'nden Monsenyör Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Kilisesi'nden Başpiskopos Abraham Fırat, Beyoğlu Belediyesi İlçe Müftüsü Mehmet İzci, İstanbul Rum Patrikhanesi'den Peder Paisios ve 35 ülkeden temsilciler katıldı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına kurulan platforma karanfil bıraktı.



TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP milletvekilleri, MHP İl Başkanı Birol Gür ve partililer, İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırının düzenlendiği noktaya geldi. Adan ve beraberindekiler, hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan noktaya karanfil bıraktı, dua edildi.TBMM Başkanvekili Celal Adan, terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulundu. Başkanvekili Adan, “Burada kana bulanan bebek arabası, PKK/PYD’yi, Türkiye’ye düşmanlık yapan bütün hainleri, ortadan kaldırtacak büyüklüktedir. Türk milleti teröre teslim olmayacak, Türk milleti insanlık var oldukça birliğini koruyacak, devlet büyüyerek, gelişerek devam edecektir. Türkiye dünden daha birlik ve beraberlik içindedir” dedi.