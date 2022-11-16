TBMM Başkanvekili Adan: PKK ve PYD'ye terör örgütü demeyenlerin TBMM'de bulunmaya hakları yok

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TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP milletvekilleri, MHP İl Başkanı Birol Gür ve partililer, İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırının düzenlendiği noktaya geldi. Adan ve beraberindekiler, hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan noktaya karanfil bıraktı, dua edildi.

"BU LEKE ASLA YÜZLERİNDEN SİLNEMEYECEK"

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Burada patlayan bombanı fünyesi, PKK'yı, PYD'yi terör örgütü kabul etmeyen Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir fünye. PKK ve PYD'nin suç işleyen örgüt mensupları Avrupa'nın her tarafında çok rahat bir şekilde gezmekte. Türk milletine karşı düşmanlıklarını devam ettirmektedir. Buradan sesleniyorum Türk milleti büyüktür. Bu tip terör eylemlerine asla boyun eğmeyecektir. İstanbullumuzun gözbebeğinde Beyoğlu'nda sıçrayan kan, PKK ve PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmeyen Avrupa'nın başkentlerine sıçramıştır. Bu leke asla yüzlerinden silinmeyecektir. TBMM Başkanvekili olarak buradan açıkça ifade ediyorum; Anayasa'ya bağlı bütün milletvekilleri PKK ve PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmek mecburiyetindedir. PKK ve PYD'ye terör örgütü demeyenlerin bu cinayeti işleyenlerin suç ortaları olduğunu ifade etmek isterim. PKK ve PYD'yi terör örgütü demeyenlerin TBMM'de bulunmaya hakları yok" dedi.





Adan, "Suriye'de bir yapılanmaya öncülük yapılmaktadır. Hepimizin gözü önünde bütün dünyanın gözü önünde PKK ve PYD'ye kongre marifetiyle milyon dolarlar onaylanarak destek verilmiştir. Yakalanan terör örgütlerinin üzerlerinden çıkan silahların hiçbir tanesi kendilerine ait değildir. Silahlar Avrupa ve Amerika menşeili silahlardır. Şükürler olsun ki terör örgütünün Türkiye'de nefesi kesilmiş ancak bu tip kahpeliklerle eylemlerini yapabilmektedirler. Yurtdışında da hepsi saklandıkları mağaralarında yakalanmakta ve adalete teslim edilmekte ve etkisiz hale getirilmektedir. Türk milleti büyüktür teröre asla boyun eğmeyecektir" dedi.