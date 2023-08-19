Terör örgütüyle bu neyin tatbikatı

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Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı’da A BD askerlerinin onlarca PKK/YPG’li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos’ta gerçekleşti. Ortak silahlı tatbikatta uçaksavarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.

ABD Ordusu, Haseke’de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG’ye askeri eğitim veriyor. Tatbikatın teröristlere verilen eğitimin bir parçası olduğu değerlendirildi. Türkiye her fırsatta ‘müttefik’ ülke ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği askeri desteği dile getirerek sona erdirmesi için çağrı yapıyor.





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MUHALİF GRUPLARA YAPTIRIM KARARI

Öte yandan Washington’un, Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgeyi kontrol eden muhalif gruplar Süleyman Şah Tugayı ve Hamza Tümeni’nin yanı sıra bu grupların liderleri Muhammed Hüseyin el Casim, Velid Hüseyin el Casim ve Seyf Boulad Ebu Bekir’e yaptırım uygulama kararı aldığı duyuruldu. Açıklama ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nden yapılırken, yaptırımlara neden olarak ise muhalif grupların birtakım suçlara karıştığı iddiası gösterildi.