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Haber Giriş: 05.01.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Terör örgütüne darbe! Gabar'da 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada!

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Terör örgütüne darbe! Gabar'da 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada!
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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığını bildirdi. Öte yandan operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi. Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Terör örgütüne darbe Gabarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

İçişleri'nden gelen açıklama şu şekilde:

Terör örgütüne darbe Gabarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; Şırnak Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin GRİ kategoride yer aldığı tespit edildi.

Terör örgütüne darbe Gabarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde takım sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle “GRİ” kategoride yer alan Evrim Cembeli kod adlı Menice Özkan olduğu belirlenmiştir. Teröristin 06.05.2018 tarihinde Şırnak-Güçlükonak-Yağızoymak bölgesinde zırhlı aracın geçişi esnasında EYP ile saldırı eylemine katıldığı tespit edilmiştir. Diğer teröristin ise, sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde örgütün erzak, malzeme, silah ve mühimmat depolarının sorumlusu olduğu ve terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle “GRİ” kategoride yer alan, Tekoşin Cudi kod adlı Edibe Kündün olduğu belirlenmiştir.

Terör örgütüne darbe Gabarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

OPERASYON KAMERADA

Öte yandan operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi. Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.

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