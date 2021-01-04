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Haber Giriş: 04.01.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

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Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığını bildirdi. Öte yandan operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon ile ilgili İçişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait, (5) Adet RPG-7 Antitank Mühimmatı,
(1) Isı Güdümlü Roket mühimmatı (1) Adet 60.lık Havan Namlusu (6) Adet 60.lık Havan Mühimmatı (6) Adet Savunma El Bombası (1500) Adet 7.62 Ak-47 Mühimmatı (1300) Adet Uçaksavar Mühimmatı (1400) adet PKM Bixi Mühimmatı (2) Adet Ak-47 Şarjörü (40 Adet Doçka mühimmatı (1) Adet dürbün (1) Adet lazermetreli dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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