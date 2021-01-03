Son Güncelleme:
Bakan Soylu böyle duyurdu: İnlerine girdiler…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında Gabar Dağı’nda gerçekleştirilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi...
İnlerine girdiler.
Mağarada 5️ terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi...
Allah evlatlarımızı muhafaza etsin...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle