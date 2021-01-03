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Haber Giriş: 03.01.2021 - 09:12 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu böyle duyurdu: İnlerine girdiler…

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Bakan Soylu böyle duyurdu: İnlerine girdiler…
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında Gabar Dağı’nda gerçekleştirilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi...

İnlerine girdiler.

Mağarada 5️ terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi...

Allah evlatlarımızı muhafaza etsin...

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