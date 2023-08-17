Terör örgütüne ağır darbe! MSB: Bitme noktasına geldi, çok büyük kayıplar veriyorlar

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Kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 33’ü son bir haftada olmak üzere 777 terörist etkisiz hâle getirildi” dedi. Terör örgütü PKK’nın bitme noktasına geldiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da örgütün çok büyük kayıplar verdiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen basın brifinginde açıklamalarda bulunan Aktürk, şu bilgileri verdi:

KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile son bir haftada 67 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 62’ye, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 405’e ulaştı. Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak. Gücünü bağrından çıktığı milletimizden alan kahraman ordumuz; terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir.

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ÇOK SAYIDA MÜHİMAMT ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de çok sayıda ve muhtelif cinste mühimmat ele geçirildi: 50 adet el bombası, 72 bin 40 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, bin 320 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 119 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı, bin 588 adet Doçka mühimmatı, 154 adet RPG-7 sevk fişeği.

TERÖR ÖRGÜTÜ BİTME NOKTASINA GELDİ

Terör örgütü PKK’nın bitme noktasına geldiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da örgütün çok büyük kayıplar verdiğini vurguladı. Kaynaklar, “Çok büyük darbe alıyor ve katılımlar çok azaldı, destek de azaldı. Onun için son aşamaya gelmiş durumda. Bu kapsamda bizim mevcut harekat alanlarındaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Yeni bir operasyon değil ama operasyon bölgelerimizde askeri mülahazalarla dönem dönem askeri sevkiyatlar, konuş yeri değişiklikleri yapılıyor, askeri isterler çerçevesinde gerekli olan bütün tedbirler alınıyor” dedi.

SINIR GÜVENLİĞİ

Hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde; Geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 179 şahıs yakalandı. Yakalanan bu şahıslardan 9’u FETÖ mensubu olmak üzere 13’ü terör örgütü üyesidir. 3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 931’e yükselmiş, yakalanan şahıslardan 245’i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 369 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 138 bin 11 oldu.

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SURİYE’DE SON DURUM

Suriye’de istikrarın bir an önce oluşturulması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam ediliyor. Diğer taraftan operasyon bölgelerinde güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık veriliyor. Bu yılın başından itibaren harekât bölgelerimize Terör örgütü tarafından 5’i son bir haftada olmak üzere 91 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 33’ü son bir haftada olmak üzere 777 terörist etkisiz hâle getirildi.

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ORMAN YANGINLARIYA MÜCADELE

Silahlı Kuvvetlerimize ait uygun teçhizata sahip uçak ve helikopterler ile farklı bölgelerde çıkan 18 orman yangınının söndürülmesine katkı sağladı. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 878 sorti yapılarak yangınlara müdahale edildi. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler ve destek faaliyetleri devam ediyor.

AKYA TORPİDO PROJESİ

Milli İmkânlarla Modern Denizaltı Torpidosu Tedariki (AKYA) Dönem-2 Projesi kapsamında 08 Ağustos 2023 tarihinde icra edilen “AKYA Eğitim Torpidosu Atışı”nda, hedef platform olarak kullanılan suüstü unsurun altından farklı derinlik ve süratlerde geçişler başarıyla icra edildi.

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TÜRKİYE KFOR GÖREVİNİ DEVRALIYOR

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Kosova’daki “Kosova Barış Gücü”nün (KFOR) komutasının ne zaman Türkiye’ye geçeceğine dair bir soruya da “Ekim ayında 1 yıl süreyle devralacağız. KFOR komutanlığı görevi uzun yıllardır İtalya’daydı. Ve uzun yıllar sonra ilk defa değişim yapılacak ve bu görevi Türkiye devralacak” dedi. Kaynaklar, Kosova’daki son olaylar sonrası NATO görevi kapsamında bölgeye giden 65’inci Mekanize Piyade Tugayı’na ait taburun dönüp dönmeyeceğine ilişkin olarak da “Oradaki taburumuzun dönüşüyle ilgili şuanda planlanan tarih Eylül ayının başı. Farklı bir karar alınmazsa Eylül ayı başında taburumuz dönecek.” yanıtını verdi.

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UKRAYNA LİMANINDAN AYRILDIĞI BELİRTİLEN GEMİ



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna limanlarında bekleyen bir geminin limandan ayrılarak Türk boğazlarına doğru geldiğine dair haberlerle ilgili olarak, “Biz duruşumuzu başından itibaren açık ve net olarak söylüyoruz. Başarısı ve faydası ispatlanmış bir Tahıl Koridoru var. Yaklaşık 1 yılda 33 milyon ton tahıl ihtiyacı olan ülkelere emniyetli bir şekilde sevk edildi. Bizim de çabalarımız tamamıyla bu tahıl girişiminin yeniden aktif hale gelmesi yönünde. Onun dışında bir çalışma yok. Ama diğer ülkeler alternatif güzergâhlar ve yollar üzerinde çalışıyor. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buradaki sorun ticari gemilerin bu çatışma ortamında güvenli şekilde Türk Boğazlarına gelebilmesi. Türk Boğazlarına kadar ulaşan gemilerin boğazlardan geçmesi ile ilgili bir sorun yok” değerlendirmesini yaptı.