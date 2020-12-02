Terör örgütü PKK’YA Kuzey Irak’ta tasfiye

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı hava ve kara harekâtlarıyla köşeye sıkışan, terör kamplarını terk eden ve bölge hâkimiyetini kaybeden terör örgütü PKK’nın, Kuzey Irak’tan tasfiye süreci de başladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Irak Hükümeti arasında ekimde yapılan anlaşma uyarınca, terör örgütü PKK’nın Sincar’ı ve bölgedeki kritik yerleşim yerleri olan Hanasur ve Sinuni’yi boşaltması için harekete geçme kararı alındığı öğrenildi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Komutanlığımıza bağlı Batı Ninova Gücü tarafından, güvenlik güçlerinin Sincar’ın merkezinde konuşlanma planı uygulanmaya başlandı” denildi. Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK’nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terk etmesi gerekiyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın Sincar bölgesine konuşlandığı ancak terör örgütünün bölgeyi boşaltmadığı belirtildi. IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil de PKK’nın Musul’un Sincar ilçesinden çıkarılması konusunda Bağdat ile yapılan anlaşmaya bağlı olduklarını vurguladı.