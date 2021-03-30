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VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 13:13 | Son Güncelleme:

Tepki yağdı... Turşu tesisinde skandal görüntüler: Turşu tankında dans ettiği görüntüler tepki çekti.

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Sosyal medyada, turşu tesisinde bir çalışanın çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler tepki çekti.

Dün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, tepki çekti. Turşu tesisinde çekilen görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek dans ettiği görüldü. Yarı çıplak kişinin tankta dans ettiği görüntülerin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği iddia edildi.

Viranşehir Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığı, lahana da yetiştirilmediği belirtildi.

Tepki yağdı... Turşu tesisinde skandal görüntüler: Turşu tankında dans ettiği görüntüler tepki çekti.

Süt kazanı içinde banyo skandalı
Süt kazanı içinde banyo skandalı

SÜT BANYOSU DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Konya'da çalıştıkları süt toplama merkezinde kazanda sütle banyo yapan ve bu anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşanlar uzun süre konuşulmuştu.

Tepki yağdı... Turşu tesisinde skandal görüntüler: Turşu tankında dans ettiği görüntüler tepki çekti.

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