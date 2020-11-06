Süt kazanı içinde banyo skandalı

Paylaşılan görüntülerde süt fabrikası çalışanı Uğur Turgut olduğu iddia edilen çalışanın süt kazanının içine girip banyo yaptığı görüldü. İnfial yaratan görüntülerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ve görüntülerin çekildiği firma açıklama yaptı. İş yeri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatı üzerine kapatıldı.



BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Skandal görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yapılan denetimde iş yerinin insan sağlığı ve güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildiğinden ürünlere el konuldu ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi. Çalışanların hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle çalışan 2 kişiye 1700 TL ve 5996 Sayılı Kanun kapsamında hijyen gerekliliklerine aykırı hareket etmekten 13 bin 934 TL, hijyen kayıtlarının tutulma gerekliliklerinin uygulanmaması nedeniyle 5 bin 570 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

Ayrıca Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın da inceleme başlattığı işletme hakkında, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği kaydedildi. Harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı da banyo yapan ve görüntüyü çeken kişi hakkında soruşturma başlattı. Görüntülerin yayınlamasının ardından Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, firmanın Meram ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan süt toplama merkezine giderek inceleme yaptı.

SÜT DEĞİL İDDİASI

Firma tarafından konu hakkında yapılan açıklamada ise “Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup, kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş akdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır” denildi.

Firma sahibi Ali Osman T. işçinin yıkandığı maddenin süt olmadığını öne sürdü. ​Ali Osman T., şöyle konuştu: “Bu şahsın içinde bulunduğu küçük tank süt için değil. Tesisi temizlemek amacıyla kullanılan, deterjan, solüsyon ve dezenfektanları içinde karıştırdığımız tank. Onun içinde temizlik malzemelerini karıştırıp, fayansları temizleriz. Biz de şok olduk. Bunun özellikle şirketi yıpratma amacıyla yapıldığını düşünüyoruz.”



2 İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında, banyo yapan Emre S. ile görüntüleri çekip paylaşan Uğur T. polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanununun 185’inci ‘İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir’ maddesi kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi.