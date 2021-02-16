Teorik (uygulamalı) eğitim nedir? İşte uygulamalı ders ile ilgili merak edilenler

Üniversitelerde uygulamalı eğitim son gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, " Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir." ifadesini kullandı.

UYGULAMALI EĞİTİM NEDİR?

Teorik eğitim çoğunlukla ya da bütünüyle kuramsal konu ve sorunların ele alındığı, tartışıldığı derslerdir.

Teorik derslerde akademisyen öğrencilere uygulamalı ders anlatımı gerçekleştiriyor. Örneğin diş hekimliği fakültelerinde hastaya uygulanan diş çekiminin yapılması teorik eğitim alanına giriyor.

Uygulamalı derslerde eğitimciler öğrencilerden öğrendikleri bilgileri göstermesini isteyebilir. Direksiyon sınavları da uygulamalı eğitim kapsamında girmektedir.

ÖRGÜN EĞİTİM NEDİR?

Örgün eğitim genelde okul eğitimi olarak bilinir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde daha önceden belirlenmiş plan ve program eşliğinde öğrencilere gerekli bilgiler aktarılır. Aynı yaş grubundan ve aynı seviyedeki öğrenciler için uzman öğretmen ve eğitmenler eşliğinde dersler verilir. Örgün eğitim içerisinde belli basamaklar bulunmaktadır. Kişi kendini geliştirerek bu basamakları her yıl itibarıyla geçer.

Örgün eğitim basamakları içerisinde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim yer almaktadır. Ayrıca örgün eğitimler içerisinde burslu, harçsız ya da ücret eğitimler de bulunmaktadır. Anaokulundan liseye kadar değişkenlik gösteren örgün eğitim, aynı şekilde üniversite eğitimi konusunda da kendi içerisinde değişebilmektedir. Buradaki ortak amaç Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış plan ve program dahilinde öğretim sağlanmasıdır.