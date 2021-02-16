Hibrit eğitim ne demek? Üniversitelerde hibrit eğitim hakkında bilgiler

Üniversitelerde hibrit eğitim için açıklama geldi. 2020’nin Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilen üniversitelerde, önümüzdeki bahar yarıyılı için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve YÖK’ün tavsiye kararları ve görüşleri üzerine birçok üniversite, bahar dönemi için hibrit eğitim modeline geçiş yapıyor. Bahar yarıyılı için hibrit veya karma olarak adlandırılan modelle ilgili üniversiteler, senato kararlarını duyurmaya başladı. Isparta Süleyman Demirel, Konya Selçuk, İstanbul ile Harran üniversiteleri aldıkları senato kararlarını ilk duyuran üniversiteler oldu.

ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM HANGİ BÖLÜMLERİ İLGİLENDİRECEK?

Hibrit eğitim modeliyle ilgili Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan duyuruda, uygulama ağırlıklı eğitimin yürütüldüğü tıp, diş hekimliği, güzel sanatlar, spor bilimleri ve ilahiyat fakülteleri ile lisansüstü eğitim verilen sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve güzel sanatlar enstitüleriyle uygulama ağırlıklı eğitim veren diğer birimlerde hibrit eğitim modeli çerçevesinde yüz yüze dersler yapılabileceği belirtildi. Diğer tüm akademik birimlerde teorik ağırlıklı derslerin ise uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmaya devam edileceği kaydedildi. Alınan kararlara göre bahar yarıyılı için uzaktan eğitim yöntemiyle verilen derslerde devam zorunluluğu aranmayacak. Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak derslerin vize, mazeret, final ve bütünleme sınavları çevrim içi veya çevrim dışı olarak ödev ve proje yöntemleriyle yapılabilecek.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ise 4, 5 ve 6’ncı sınıf klinik uygulamaları yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze veya dijital hibrit şeklinde yapılacak. Veterinerlik, sağlık bilimleri, hemşirelik ve spor bilimleri fakültelerinde de uygulamalı eğitimler yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze veya dijital olarak hibrit yapılacak.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.