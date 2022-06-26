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Temmuz'da memur ve emekliye %40 zam sinyali

#Maaş#Memur#Emekli

Temmuz’da memur ve emekli maaşlarında yüzde 40'a yakın artış olacağı açıklandı. Peki, yüzde 40'lık bir artış mevcut maaşları ne kadar yükseltecek?

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TÜİK'in açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verisine göre emekli ve memura maaşlara zam yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, maaşlarında yüzde 40'a yakın artış olacağının sinyalini verdi.

Yüzde 40'lık zam tahmini gerçekleşirse en düşük memur emeklisi ve işçi emeklisi maaşında bin liranın üstünde artış sağlanacak. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme şartları gereği ekstra yüzde 7'lik zamları da söz konusu oldu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya beklenilen zam ile ilgili, “2022 yılının birinci altı aylık döneminde en düşük memur maaşımız 6 bin 429 lira idi yüzde 40'lık zammı koyduğumuzda 2 bin 571 lira bir fark getirme suretiyle en düşük memur maaşımız ise 9 bin liraya yükselmiş olacak. En düşük memur emeklisi maaşımız ise 2022 yılının birinci altı aylık döneminde 4 bin 289 lira iken bin 715 lira bir artışla 6 bin 4 liraya yükselmiş olacak.

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Bin 316 lira bir fark almak suretiyle en düşük işçi emeklimiz 2000 yılı öncesi 4 bin 608 liraya yükselmiş olacak. Bağkurlularımızınsa en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira gelecek olan yüzde 40'lık zamla birlikte bu rakam bin lira ilaveyle 3 bin 500 liraya yükselmiş olacak." ifadelerini kullandı.

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