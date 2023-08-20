Temmuz böyle yaktı

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EN YÜKSEK 47.5 DERECE

* Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı temmuz ayına ilişkin hazırladığı ‘Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi Raporu’na göre; 1991-2020 uzun yıllar ortalama sıcaklığı 25 derece olan temmuz ayında, 2023 yılı temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25.7 dereceye yükseldi. 2023 yılı temmuz ayı, son 53 yılın en sıcak 10’uncu temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

* Son 53 yılda 2023 temmuz ayı en sıcak 10’uncu temmuz ayı olurken, 2000 temmuzda 26.5 derece, 2021’de 26.3 derece, 2012’de 26.2 derece, 2017’de 26.1 derece, 2001’de 26 derece, 2010 ve 2020’de 25.9 derece, 2007 ve 2018’de 25.8 derece ölçüldü.

* En yüksek Sıcaklık 47.5 derece ile Cizre’de görüldü.

* 2023 yılı temmuz ayı ortalama sıcaklıkları Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde, Trakya’da, Sarıyer, Kumköy, Şile, Florya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Sinop, Düzce, Kızılcahamam, Erciş, Siirt, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Cizre, Akçakale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Boyabat, Zara, Tercan çevrelerinde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında ölçüldü.

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MAKSİMUM NORMALİNİN 1.7 DERECE ÜZERİNDE

* Maksimum sıcaklıklar ise güney ve batı kıyı bölgelerinde 45-48 derecelik banda ulaştı. 2023 yılı temmuz ayı ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum normalinin 1.7 derece üzerinde gerçekleşti.

‘EKSTREM’ HAVA OLAYLARI ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun raporu yorumlarken, iklimin başta şehircilik, tarım, su kaynakları, enerji ve ulaştırma olmak üzere hemen tüm sektörlerin faaliyetlerine etki eden belirleyici bir faktör olduğunu vurguladı: “İklimdeki değişimlerin izlenmesi bu sektörlerin gelecekteki planlamalarında önemli yer tutmaktadır. Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, sel, fırtına ve dolu gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen bölgede yer almaktadır. Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen ay ve yıl artmaktadır.”