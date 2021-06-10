CHP Lideri Kılıçdaroğlu dün Fox TV’de yaptığı açıklamalarda özetle şu mesajları verdi:

(Marmara’da müsilaj) Bizden ne istiyorlarsa. Belediye başkanlarımız hazırlar, yeter ki merkez ile yerel arasında işbirliği ve diyalog kurulsun.

(Erken seçim çıkışı) Sistem sorununun çözülmesi lazım. Çözmek istemiyorlar, artı çok kirlendi. Türkiye’nin temizlenmesi lazım. Bunun tek çıkış yolu seçim. Vatandaşın hakemliği değerlidir.

10 BİN DOLAR İDDİASI

İçişleri Bakanı kalktı, ‘Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriliyor’ dedi. Bu siyasetçiyi biliyoruz, gazeteler yazıyor. Erdoğan’ın sesi çıkıyor mu? Bu iddiayı yapan İçişleri Bakanı. Bunu saklamak suç ama saklıyor. TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulacak, bütün bu iddialar araştırılacak. Olay siyasidir ve siyasi kirliliği temizleyecek olan TBMM’dir.

BAHÇELİ’NİN TEKLİFİ

(Erdoğan bu adımları atarsa katılır mısınız) Elbette. Bizim önergelerimiz reddedildi. Kendileri önerge versin biz katılalım. Siyasetin temizlenmesi lazım. Siyaset kirliliği kabul etmemeli. Sayın Bahçeli ‘Siyasi etik kanunu çıkartılsın’ diyor. Güzel. Biz verdik reddedildi. Siz verin biz destekleyelim. Getirsinler destek vereceğiz.

AKŞENER’İN ÖNERİSİ

(Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı) Cumhurbaşkanı adayımızı millet ittifakı olarak oturup konuşacağız. Meral Hanım’ın açıklaması var ‘Bir seferde tek adayla girilmeli HDP kendi adayını göstermeli’ diye. Konuşacağız. Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte ittifakı oluşturan partilerin devlet yönetiminde görev alması lazım.

ADAYIMIZ BİRİKİMLİ OLMALI

(Kılıçdaroğlu olarak adaylık kararınız var mı?) Yok. (Ortak aday) Olabilir. (Kafanızda isim var mı?) Yok. Şu anda biz şuna kilitlendik: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in ana ilkelerini belirleyip, ittifak ana ilkelerde anlaştıktan sonra, bir metnin altına imza atmak. Ön şartım: Adayın birikimli, bilgili olması, devleti bilmesi, ahlaklı, ailesi ile birlikte topluma örnek olması, bölmemesi lazım. Partilere eşit mesafede olması lazım.”

‘BU DÜZENE VEDA ZAMANI’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Neymiş, millet açmış. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin” sözlerine sosyal medya hesabından şöyle yanıt verdi: “Erdoğan ‘Millet açsa onları da siz doyuruverin’ demiş. Yapıyoruz zaten. Pandemide CHP’li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL destekle fakir fukaranın yanında oldu. Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin. AK Partili makul anne babalara, dürüst insanlara çağrımdır; artık bu düzene veda etme zamanınız gelmiştir. Vatanınıza karşı sorumluluğunuz budur.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara