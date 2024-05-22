Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama: Haberin internet ortamında kullanımı için izin zorunluluğu getirilmeli

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Dijital Telif Yasası kapsamında toplanan Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yapan Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Türkiye'deki mevcut telif hakları mevzuatından bahsetti. AB Direktifine uygun olarak yapılacak değişiklikler hakkında da bilgi verdi.

TELİF HAKLARI MEVZUAT DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ:

-Basın yayıncının finansal ve organizasyonel yatırımlarının korunması amacıyla Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda (FSEK) AB Direktifine uygun olarak yapılacak değişiklikle;

--Hangi mecrada (basılı ya da online) yayınlanmış olursa olsun haberlerin veya diğer içeriğin internet ortamında kullanılabilmesi için basın yayıncıların (Anadolu Ajansı, Hürriyet, Takvim, Misvak (mizah), Elle (magazin) vb.) izin alınması zorunluluğunun getirilmesi,

--Bilimsel akademik süreli yayınların ve blogların kapsam dışında bırakılması,

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--Ticari niteliği bulunmayan kullanımların (kişisel sosyal medya paylaşımları vb.) çok kısa alıntıların ve link verilmesinden ibaret (hiberlink) kullanımların serbest olması,

--Basın yayınlarına tanınan hakkın 2 yıl süreyle sınırlı olması,

--Basın yayıncıların elde ettikleri gelirin uygun bir kısmını içeriği oluşturan eser sahipleriyle paylaşması,

--Gazete içeriğinin (haberlerin) serbestçe kullanılmasına imkan tanıyan düzenlemenin gözden geçirilmesi

--İhlal yapanlara karşı hukuk davası açma haklarının tanınması (tazminat, erişimin engellenmesi tedbiri)

-Diğer ülke uygulamaları gözetilerek konunun Rekabet Kurulu çerçevesinde de değerlendirilmesi gerekliliği.

TÜRKİYE'DE TELİF HAKLARI MEVZUATI

-FSEK; Gazete ve dergilerdeki makalelerin kaynak göstererek basın özeti olarak kullanılması serbesttir.

-5187 sayılı Basın Kanunu; kaynak gözetmeksizin basın içeriğinin kullanımını idari para cezasına bağlamıştır.

-Kanun'da eser sahipleri, sanatçılar, film ve müzik yapımcıları, Radyo-TV kuruluşları ve veri tabanı yapımcılarına telif koruması kapsamında belirli haklar tanınmıştır.

-Kanun'da basın yayınlarına özel haklar tanınmamıştır.