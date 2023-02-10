Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Televizyon Yayıncıları Derneği'nden anlamlı program... “Türkiye tek yürek” yardım gecesi

Güncelleme Tarihi:

#Televizyon Yayıncıları Derneği#Deprem#Program
Televizyon Yayıncıları Derneğinden anlamlı program... “Türkiye tek yürek” yardım gecesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 22:59

Televizyon Yayıncıları Derneği, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki deprem sonrası yardım gecesi düzenleme kararı aldı. Yardım gecesi “Türkiye tek yürek” sloganıyla 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’de düzenlenecek. Yardımlar, Kızılay ve AFAD’ın hesaplarında toplanacak.

Haberin Devamı

Televizyon Yayıncıları Derneği, “15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık” açıklamasını yaptı.

Çağrıya yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.

Yardım gecesine ilişkin Televizyon Yayıncıları Derneği’nden yapılan açıklama şöyle:

'TÜRKİYE TEK YÜREK' YARDIM KAMPANYASI

6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı.

Binlerce binayı yıktı.

Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı.

Her ölüm haberinde hepimiz öldük.

Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik.

Haberin Devamı

Ve tam da şimdi 85 milyon tek yürek olma zamanı.

Bu kara günlerde yine birbirimize ilaç olacağız.

Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha fazla kenetleneceğiz.

Yaralarımızı sarabilmek için hep birlikte seferber olacağız.

Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye’nin medya kuruluşları olarak “Türkiye tek yürek” sloganıyla bir araya geliyoruz.

15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık.

Çağrımıza yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır.

Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır.

Gecede yapılan yardımlar Kızılay ve AFAD’ın hesaplarında toplanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Başımız sağolsun Türkiye.

18 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulumuz neticesinde yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetim Kurulu Başkanlığına CNN Türk Sn. Murat YANCI, Genel Sekreterliğe ATV Sn. Fatih SAVAŞ ve Saymanlığa TV8 Sn. Aslı YAŞAROĞLU seçilmişlerdir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Haberin Devamı

Televizyon Yayıncıları Derneği

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 213... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgilerSon dakika: Türkiye'yi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 213... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgilerHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar Sude, 107. saatte annesine ve babasına kavuştuUmut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar! Sude, 107. saatte annesine ve babasına kavuştuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Televizyon Yayıncıları Derneği#Deprem#Program

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 213... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 213... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Dünya seferber oldu: En kritik anda gelen Türkçe cümle: Korkma Zeynep

Dünya seferber oldu: En kritik anda gelen Türkçe cümle: 'Korkma Zeynep'

#TÜRKİYE
Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı O baba ilk kez konuştu...

Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! O baba ilk kez konuştu...

#Mesut Hançer