Teknolojiye 7 destek paketi... Kamuya daha çok bilişimci alınacak

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Beştepe Millet Kongre ve Millet Merkezi’nde düzenlenen 1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bilişim sektörüne yönelik 7 desteği açıkladı. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:“Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi’yle 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimini kurma kararlılığımızı ilan ettik. Destekleyeceğimiz geleceğin mesleği sayısını 25’ten 100’e çıkardık. 5 önemli unsur kalkınmamızın temelini teşvik ediyor. Bunlar yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. 237 şirketimiz tarafından açılan 500’den fazla iş ilanına 10 binden fazla gencimiz başvuru yaptı.

TEMELİNDE BİLİM VAR

Bir önceki Hazine ve Maliye Bakanımız döneminde başlatılan 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Programımıza destek veren özel sektörümüze, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Teknolojide yapacağımız tüm atılımların temelinde bilim vardır. Bilimin kaleleri olarak gördüğümüz üniversitelerimizin rektörlerimize bilim ve teknoloji odaklı olmayan eğitim sisteminin çağı yakalayamayacağını tekrar hatırlatmak istiyorum. Teknoloji alanındaki girişimlerin ülkemizin ekonomik büyümesindeki önemini son yıllarda milyar dolarlık değerlemeye ulaşan bilişim şirketlerimize bakarak daha iyi görebiliriz.

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GENÇLERİN BAŞARILARI

Gençlerimizin belki bir iş, ürün veya oyun fikriyle kurdukları girişimler vasıtasıyla girdikleri yolda elde ettikleri başarılarla bizler de gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla sayıda başarı örneklerini ülkemize kazandıracağız.

DİJİTAL GÖÇEBELİK

Bugün yararlandığımız pekçok teknolojik hizmetin bize ülkenin veya dünyanın neresinden sağlandığını bilemiyoruz. Ürünlerin geliştirilmesinde benzer süreç yaşadık. Eskiden tarih kitapları insanların göçebeliğini yazardı. Şimdi hizmetlerin göçebeliğini konuşuyoruz. Dijital göçebeliğin yaygınlaşması özellikle gelişmekte olan illerimizdeki gençlerimizin katma değeri yüksek bilgi teknolojileri alanında istihdamını kolaylaştırıyor.”

7 MÜJDE

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Erdoğan yeni destek paketlerini açıklarken “Şimdi milletimizin heyecanını desteklemek için hazırladığımız bazı müjdelerimizi paylaşmak istiyorum” dedi:

* “Birinci müjdemiz Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Bu paketle teknoloji odaklı yazılım, blok zincir, yapay zeka ve akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ ölçeğine sahip teknoloji firmalarımızı destekleyeceğiz.

* İkinci müjdemiz 1 milyar lira kefalet limitini haiz Dijital Dönüşümü Destekleme Paketi ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefliyoruz. Bu çerçevede KOBİ’lerimize personel desteği, internet altyapısı kurulumu ve kiralanmasına ilişkin giderler donanım desteği ve yazılım lisansı giderleri gibi alanlarda destek vereceğiz.

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* Üçüncü müjdemiz Veri Merkezi sektörümüzü geliştirmek, Uluslararası Veri Merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz.

UZAKTAN ÇALIŞMA DESTEĞİ

* Dördüncü müjdemiz Ar-Ge merkezleri ve Teknoloji Geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız. Demek ki isabetli işler yapıyoruz. * Beşinci müjdemiz kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023’te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz.

* Bitmedi, altıncı müjdemiz kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz.

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* Yedinci müjdemiz imalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan işyerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini de 2023 sonuna kadar uzatacağız.”

TORUNUM BİZİ SOLLADI GİDİYOR

Nitelikli personel ihtiyacını çeşitli alanlarda somut olarak görmeye başladık. Yerli aracımız TOGG, üreticileri tarafından bir mobil cihaz olarak tanımlanıyor. Bu sınıftaki araçların üretimi yanında bakımı ve idamesi için daha çok nitelikli teknoloji personele ihtiyaç var.

Yazılımcı İstihdamı Projesi’yle Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz. Benim torunum bile evde 2-3 yaşında aman yarabbi, bizi solladı gidiyor. Bu projeyle dijital alana giriş yapan evlatlarımızın ileride neler başarabileceklerini hayal edebiliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli başlıklarının bilim, iletişim, dijital verimlilik olduğunu hatırlatmak isterim. Gençlerimiz, günümüz yazılım teknolojilerinin temelini oluşturan algoritmanın mucidi Harezmi’nin, robot teknolojisinin mucidi Cezeri’nin mirasını yaşatacak azmi ve iradeyi ben sizlerde görüyorum. İstihdamda 31 milyonu geçerek tarihimizin en büyük rakamına ulaşmış olmak en büyük sevinç kaynağımızdır.