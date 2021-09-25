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TEKNOFEST'te 'orman yangını' detayı: İşte insansız yangın söndürme hava araçları

#TEKNOFEST 2021#Orman Yangınları#Teknofest
TEKNOFESTte orman yangını detayı: İşte insansız yangın söndürme hava araçları
Tuğba Öztürk

Akdeniz ve Ege şeridinde haftalarca süren ve on binlerce hektarlık alanı küle çeviren orman yangınlarına, genç mucitler de kayıtsız kalmadı. "Bir daha ciğerlerimiz yanmasın, biz de elimizi taşın altına koymak istedik" diyen gençler, çalışmalarını TEKNOFEST 2021'de sergileme imkânı buldu. İşte içerisinde insansız yangın söndürme hava araçlarının da bulunduğu o çalışmalardan bazıları...

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Roketten, elektrikli araca, yapay zekadan, su altı savunma sistemlerine kadar birçok kategorinin yer aldığı TEKNOFEST 2021'in heyecanı sürüyor. Yaklaşık 200 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin her bir çadırında ayrı hikaye yatıyor. Bazı gençler savunma sistemlerine yönelik çalışmalarını ortaya koyarken bazıları da doğanın korunmasına yönelik çalışıyor.

ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ PROJELER DE VAR

"Bir daha ciğerlerimiz yanmasın, biz de elimizi taşın altına koymak istedik" diyen gençlerin bu kez hedefi orman yangınlarını engellemek.

TEKNOFESTte orman yangını detayı: İşte insansız yangın söndürme hava araçları

ATEŞ AVCILARI

Ateş Avcıları Takımı, TEKNOFEST'e, Elazığ Fırat Üniversitesi’nden katılıyor.
Geliştirdikleri Ateş Avcısı, üzerindeki kamerayla birlikte yapay zekanın da yardımıyla herhangi bir duman veya yangın durumu olduğunda bu görüntüleri eş zamanlı olarak ekibin tasarladıkları internet sitesine iletiyor. Aynı zamanda internet sitesinde hava durumu bilgileri, yangının konum bilgileri, rüzgarın yön ve şiddeti anlık olarak yer alıyor. Bu bilgiler Orman Bölge Müdürlükleri ve itfaiye ekipleriyle paylaşılıyor.

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Ayrıca, ‘Ateş Avcısı’ güneş enerjisiyle çalışıyor ve proje üzerindeki kamera 360 derece dönerek her alanı kesintisiz bir şekilde tarayabiliyor.

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TEKNOFEST 2021 kapsamında geliştirilen projelerin çoğunda insansız hava aracı kullanıldığını ancak kendilerinin böyle bir sistem üzerine çalıştıklarını anlatan ekip üyesi Betül Yiğittürk "Drone’lar enerjilerinin büyük bir çoğunluğunu havada kalmak için kullanıyorlar. Fakat biz bu sistemle enerjinin hepsini yangının tespiti için harcıyoruz" dedi.

TEKNOFESTte orman yangını detayı: İşte insansız yangın söndürme hava araçları

KOLAYCA YERLEŞTİRİLEBİLİYOR

Geliştirdikleri aracın, mevcut yangın gözetleme kulelerine, rüzgar güllerinin üzerine, ormanların hakim noktalarına kolaylıkla yerleştirilebildiğini anlatan Yiğittürk, "Bütün Türkiye’yi tarıyor da olsanız, binlerce ateş avcınız da olsa; bilgisayar başında bulunan bir insanla tüm alanları kolaylıkla takip edebilirsiniz. Yapay zeka zaten işin büyük bir çoğunluğunu yapıyor" diye konuştu.

Yiğittürk sözlerini şöyle sürdürdü;

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-Bizim çıkış noktamız, 2019’da Amazon Ormanları’nda çıkan yangınlar oldu. Bu yangınının oldukça büyümesinin nedenini araştırdığımızda ‘geç tespit’ olduğunu öğrendik. Çünkü yangın o kadar hızlı ilerleyen bir şey ki hava durumu ve rüzgar hızı da buna yardımcı olursa itfaiyecilerin durumu oldukça güçleşiyor. Bu yüzden en hızlı ve en doğru nasıl tespit edebiliriz sorusunu sorarak yola çıktık.

Ekip, Orman Bölge Müdürlükleri’nden çalışan mühendislerden ve yabancı şirketlerden de 'birlikte çalışma' teklifi aldıklarını söyledi.

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İRAN'DAN SİPARİŞ BİLE GELDİ

Yiğittürk, "İran’da 10 tane fabrikasını bulunan bir iş insanından 100 tane ‘Ateş Avcısı’ siparişi aldık. Eğer olumlu bir süreç geçirirsek ilk seri üretimimize başlayacağız’’ dedi.

TEKNOFESTte orman yangını detayı: İşte insansız yangın söndürme hava araçları

İNSANSIZ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI!

Yangınlarla mücadele ile ilgili en dikkat çeken çalışmalardan birisi ise Beykent Üniversitesi takımına ait.

Sekiz kişilik bir grup olan 'Uvot' takımı, tanımlanmış riski bölgelerde sürekli devriye atan nesne tanıma teknolojisine sahip bir insansız hava aracı geliştiriyor. Araç; nesne tanıma teknoloji sayesinde devreyi attığı bölgede yangına denk gelince alevleri tanıyor ve yangının tam merkezini hedef alarak müdahale toplarını fırlatıyor.

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 Yangın tüplerinin içinde alevlerin oksijenle bağlantısını kesen bir madde olduğunu söyleyen ekip üyelerinden Aybüke Dikkatli çalışmalarını şu sözlerle anlattı "Şunu biliyoruz ki her bölgedeki yangın aynı madde ile söndürülmez. O yüzden bu topları bölgelere uygun bir madde ile kendimiz üretmek istiyoruz. Bölgede bulunan insanı tespit edince zehirli gaz miktarını ve tahmini zehirlenme süresini hesaplayabiliyor. Uçuş süresince gördüğü her şeyin konumunu gerçek zamanlı olarak merkezle paylaşıyor. Hem yangın müdahale ediyor hem de insanların kurtarılmasında fayda sağlıyor"

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30 DAKİKA HAVADA KALIYOR

Yaklaşık 30 dakika havada kalma özelliğine sahip araç için Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın, ekiple görüştüğü öğrenildi.

TEKNOFESTte orman yangını detayı: İşte insansız yangın söndürme hava araçları

FESTİVALİN EN KÜÇÜKLERİ

Yangın tespiti için insansız hava aracı geliştiren bir diğer ekip ise ortaokul öğrencilerinden oluşuyor. İstanbul’da bir ortaokulda okuyan Kemal Erdem Çakmak, Eren Zait Özaslan, Talha Çelik, Eren Coşkun ve Ahmet Harun Ersoy henüz 11 yaşında.

‘Projemiz çok iddialı' diyen ekibini hedefi, MAHİR 4.0 GÖZCÜ isimli projeleri ile TEKNOFEST’te iyi bir derece almak.

MAHİR GÖZCÜ, kamerasına yüklenen bir program sayesinde hızlı bir şekilde alev tespiti yapabilip, merkeze anında bilgi geçiyor.

TEKNOFESTte orman yangını detayı: İşte insansız yangın söndürme hava araçları

VEFA HAVACILIK

Karabük Üniversitesi’nden gelen ekibin çalıştıkları alansa biraz farklı. 24 kişiden oluşan ekip, itfaiye hava aracı geliştiriyor.

Vefa Havacılık Grubu'nun İHA'ları, itfaiye aracından basınçlı su alarak, 20-30 metre yüksekliğe kadar çıkartabiliyor.

Gençler çalışmalarını ise "İtfaiyecilerin boru uzunluğunda sıkıntı yaşadıklarını gördük. Hortum taşıma işi büyük bir sıkıntı yarattı. Aracımızın altındaki bırakma mekanizmasıyla iki itfaiye hortumu rahatlıkla taşınabilir" diye anlattılar.

TEKNOFEST’te yerli üretim araçlar da boy gösteriyor

TEKNOFEST’te yerli üretim araçlar da boy gösteriyor

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#TEKNOFEST 2021#Orman Yangınları#Teknofest